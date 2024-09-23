Аргентина осталась без приглашения на саммит БРИКС

Аргентина не видит для себя добавленной стоимости при присоединении к БРИКС
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Саммит БРИКС , брикс
БРИКС не выслал Аргентине приглашение на участие в саммите 22 — 24 октября Фото:

Аргентину не пригласили стать участником саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября. Однако, по словам посла республики в Москве Энрике Игнасио Феррера Виейры, Буэнос-Айрес изучит приглашение, если получит его. Пока страна не видит какой-либо необходимости в присоединении к организации.

«Начнем с того, что мы не получили приглашение на саммит. Если мы такое приглашение получим, мы его изучим и будет принято решение», — заявил Виейра в интервью РИА Новости.

Посол добавил, что также страна «не видит добавленной стоимости» для себя в случае вступления в БРИКС, учитывая уже существующие хорошие отношения с членами группы: Китаем, Бразилией, Индией и ЮАР, — особенно в торгово-экономической сфере. На данный момент для Аргентины приоритетным является вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Ранее сообщалось, что на саммит БРИКС приедет президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Также согласились принять участие в мероприятии представители КНР и Армении. Так, официально подтвердил свое присутствие на саммите армянский премьер Никол Пашинян, передает 360.ru.

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Аргентину не пригласили стать участником саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября. Однако, по словам посла республики в Москве Энрике Игнасио Феррера Виейры, Буэнос-Айрес изучит приглашение, если получит его. Пока страна не видит какой-либо необходимости в присоединении к организации. «Начнем с того, что мы не получили приглашение на саммит. Если мы такое приглашение получим, мы его изучим и будет принято решение», — заявил Виейра в интервью РИА Новости. Посол добавил, что также страна «не видит добавленной стоимости» для себя в случае вступления в БРИКС, учитывая уже существующие хорошие отношения с членами группы: Китаем, Бразилией, Индией и ЮАР, — особенно в торгово-экономической сфере. На данный момент для Аргентины приоритетным является вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ранее сообщалось, что на саммит БРИКС приедет президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Также согласились принять участие в мероприятии представители КНР и Армении. Так, официально подтвердил свое присутствие на саммите армянский премьер Никол Пашинян, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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