22 сентября 2024
21 сентября 2024

В Кургане десятки домов получат горячую воду. Список

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В Кургане 29 домов получат горячую воду
В Кургане 29 домов получат горячую воду Фото:

В Кургане подали горячую воду в 29 жилых домов в микрорайоне Северном. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК). 

«После положительного результата гидравлических испытаний тепломагистрали „Север-2“ по проспекту Машиностроителей начался запуск горячего водоснабжения в 29 домах. Горячая вода будет появляться постепенно, в течение одного-трех дней», — говорится в посте КГК в соцсети «ВКонтакте». 

По данным коммунальщиков, горячее водоснабжение поступит в квартиры после того, как запорная арматура будет открыта на все дома, а теплоноситель прогреется. Продолжаются работы на теплосетях на оставшиеся дома микрорайона Северный.

Список адресов, где вернули горячую воду: 

  • улица Некрасова, №№11, 31, 41, 63;
  • проспект Машиностроителей, №№3, 5, 7, 9, 11;
  • улица Дзержинского, №№11, 17, 17А, 20, 20А, 21, 24, 25, 26, 29А, 31, 31Б, 33Б, 37, 37А, 39, 41, 57, 59, 61.

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В Кургане подали горячую воду в 29 жилых домов в микрорайоне Северном. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК).  «После положительного результата гидравлических испытаний тепломагистрали „Север-2“ по проспекту Машиностроителей начался запуск горячего водоснабжения в 29 домах. Горячая вода будет появляться постепенно, в течение одного-трех дней», — говорится в посте КГК в соцсети «ВКонтакте».  По данным коммунальщиков, горячее водоснабжение поступит в квартиры после того, как запорная арматура будет открыта на все дома, а теплоноситель прогреется. Продолжаются работы на теплосетях на оставшиеся дома микрорайона Северный. Список адресов, где вернули горячую воду: 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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