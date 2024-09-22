В Кургане подали горячую воду в 29 жилых домов в микрорайоне Северном. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК).
«После положительного результата гидравлических испытаний тепломагистрали „Север-2“ по проспекту Машиностроителей начался запуск горячего водоснабжения в 29 домах. Горячая вода будет появляться постепенно, в течение одного-трех дней», — говорится в посте КГК в соцсети «ВКонтакте».
По данным коммунальщиков, горячее водоснабжение поступит в квартиры после того, как запорная арматура будет открыта на все дома, а теплоноситель прогреется. Продолжаются работы на теплосетях на оставшиеся дома микрорайона Северный.
Список адресов, где вернули горячую воду:
- улица Некрасова, №№11, 31, 41, 63;
- проспект Машиностроителей, №№3, 5, 7, 9, 11;
- улица Дзержинского, №№11, 17, 17А, 20, 20А, 21, 24, 25, 26, 29А, 31, 31Б, 33Б, 37, 37А, 39, 41, 57, 59, 61.
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