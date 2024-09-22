22 сентября 2024
21 сентября 2024

Челябинская КСП будет контролировать финансы Карабаша

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
Контрольно-счетная палата займется контролем финансов Карабаша Фото:

Контрольно-счетная палата Челябинской области и собрание депутатов Карабашского городского округа заключили Соглашение о передаче полномочий по внешнему финансовому контролю. Об этом 23 сентября сообщили в Контрольно-счетной палате.

«Со стороны КСП соглашение подписано председателем Алексеем Лошкиным, со стороны Карабашского городского округа — председателем собрания депутатов Дмитрием Шуткиным. Возможность передачи полномочий предусмотрена законодательством РФ. Это уже третье муниципальное образование области, которое принимает такое решение», — сообщили в КСП.

Подписание соглашения позволит использовать возможности, ресурсы и компетенции региональной счетной палаты при осуществлении контроля за бюджетом Карабаша. Инициатива по передаче указанных полномочий поддержана губернатором региона Алексеем Текслером.

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Контрольно-счетная палата Челябинской области и собрание депутатов Карабашского городского округа заключили Соглашение о передаче полномочий по внешнему финансовому контролю. Об этом 23 сентября сообщили в Контрольно-счетной палате. «Со стороны КСП соглашение подписано председателем Алексеем Лошкиным, со стороны Карабашского городского округа — председателем собрания депутатов Дмитрием Шуткиным. Возможность передачи полномочий предусмотрена законодательством РФ. Это уже третье муниципальное образование области, которое принимает такое решение», — сообщили в КСП. Подписание соглашения позволит использовать возможности, ресурсы и компетенции региональной счетной палаты при осуществлении контроля за бюджетом Карабаша. Инициатива по передаче указанных полномочий поддержана губернатором региона Алексеем Текслером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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