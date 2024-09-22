Челябинская КСП будет контролировать финансы Карабаша

23 сентября 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Контрольно-счетная палата займется контролем финансов Карабаша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Контрольно-счетная палата Челябинской области и собрание депутатов Карабашского городского округа заключили Соглашение о передаче полномочий по внешнему финансовому контролю. Об этом 23 сентября сообщили в Контрольно-счетной палате. «Со стороны КСП соглашение подписано председателем Алексеем Лошкиным, со стороны Карабашского городского округа — председателем собрания депутатов Дмитрием Шуткиным. Возможность передачи полномочий предусмотрена законодательством РФ. Это уже третье муниципальное образование области, которое принимает такое решение», — сообщили в КСП. Подписание соглашения позволит использовать возможности, ресурсы и компетенции региональной счетной палаты при осуществлении контроля за бюджетом Карабаша. Инициатива по передаче указанных полномочий поддержана губернатором региона Алексеем Текслером. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Контрольно-счетная палата Челябинской области и собрание депутатов Карабашского городского округа заключили Соглашение о передаче полномочий по внешнему финансовому контролю. Об этом 23 сентября сообщили в Контрольно-счетной палате. «Со стороны КСП соглашение подписано председателем Алексеем Лошкиным, со стороны Карабашского городского округа — председателем собрания депутатов Дмитрием Шуткиным. Возможность передачи полномочий предусмотрена законодательством РФ. Это уже третье муниципальное образование области, которое принимает такое решение», — сообщили в КСП. Подписание соглашения позволит использовать возможности, ресурсы и компетенции региональной счетной палаты при осуществлении контроля за бюджетом Карабаша. Инициатива по передаче указанных полномочий поддержана губернатором региона Алексеем Текслером.