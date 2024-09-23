Мать умерших после отравления четверых детей смогла сохранить беременность

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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Врачи спасли женщину, которая находилась на девятом месяце беременности Фото:
новость из сюжета
В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

В Красноярском крае врачи смогли сохранить беременность у женщины, чья семья отравилась ядовитым веществом после ужина пельменями. На данный момент она находится на девятом месяце, сообщили в региональном СУ СК.

«Беременность сохранена», — пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на ведомство. Там же добавили, что угроза для плода отсутствует.

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Ранее стало известно, что родители, чьи дети погибли в больнице после ужина пельменями, пришли в сознание. На данный момент двое взрослых находятся в состоянии, близком к удовлетворительному, однако четверых их детей спасти не удалось.

СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего. В прокуратуре региона сообщили, что предварительная версия отравления — попадание в приготовленную пищу опасного вещества и употребление купленных в магазине продуктов питания, передает «Национальная служба новостей».

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В Красноярском крае врачи смогли сохранить беременность у женщины, чья семья отравилась ядовитым веществом после ужина пельменями. На данный момент она находится на девятом месяце, сообщили в региональном СУ СК. «Беременность сохранена», — пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на ведомство. Там же добавили, что угроза для плода отсутствует. Ранее стало известно, что родители, чьи дети погибли в больнице после ужина пельменями, пришли в сознание. На данный момент двое взрослых находятся в состоянии, близком к удовлетворительному, однако четверых их детей спасти не удалось. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего. В прокуратуре региона сообщили, что предварительная версия отравления — попадание в приготовленную пищу опасного вещества и употребление купленных в магазине продуктов питания, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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