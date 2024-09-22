22 сентября 2024
21 сентября 2024

Сотрудники батут-центра предложили сломавшей позвоночник пермячке сосиски

© Служба новостей «URA.RU»
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Прыжки на батуте закончились переломом
Прыжки на батуте закончились переломом Фото:

В Кунгуре Пермского края женщина получила серьезную травму, развлекаясь в местном батутном центре. В результате неудачного прыжка она сломала позвоночник, но сотрудники заведения смогли помочь ей только замороженными сосисками. Они даже отказались вызвать врачей, рассказали в службе судебных приставов.

«При посещении батутного центра „IBATUT“ девушка получила перелом поперечного отростка позвоночника в результате удара о металлическую балку, которая была установлена с нарушениями техники безопасности. Выяснилось, что предприятие не имеет хладокомплекта в аптечке. Вместо этого администрация заведения выдала пострадавшей замороженные сосиски, а на просьбы вызвать скорую помощь ответила отказом», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

Пострадавшая женщина позже обратилась в суд, который признал факт ненадлежащего оказания услуг и халатного отношения к потребителю. С владельца батутного центра взыскали 240 тысяч рублей компенсации.

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В Кунгуре Пермского края женщина получила серьезную травму, развлекаясь в местном батутном центре. В результате неудачного прыжка она сломала позвоночник, но сотрудники заведения смогли помочь ей только замороженными сосисками. Они даже отказались вызвать врачей, рассказали в службе судебных приставов. «При посещении батутного центра „IBATUT“ девушка получила перелом поперечного отростка позвоночника в результате удара о металлическую балку, которая была установлена с нарушениями техники безопасности. Выяснилось, что предприятие не имеет хладокомплекта в аптечке. Вместо этого администрация заведения выдала пострадавшей замороженные сосиски, а на просьбы вызвать скорую помощь ответила отказом», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Пострадавшая женщина позже обратилась в суд, который признал факт ненадлежащего оказания услуг и халатного отношения к потребителю. С владельца батутного центра взыскали 240 тысяч рублей компенсации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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