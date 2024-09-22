Сотрудники батут-центра предложили сломавшей позвоночник пермячке сосиски

В Кунгуре Пермского края женщина получила серьезную травму, развлекаясь в местном батутном центре. В результате неудачного прыжка она сломала позвоночник, но сотрудники заведения смогли помочь ей только замороженными сосисками. Они даже отказались вызвать врачей, рассказали в службе судебных приставов.
«При посещении батутного центра „IBATUT“ девушка получила перелом поперечного отростка позвоночника в результате удара о металлическую балку, которая была установлена с нарушениями техники безопасности. Выяснилось, что предприятие не имеет хладокомплекта в аптечке. Вместо этого администрация заведения выдала пострадавшей замороженные сосиски, а на просьбы вызвать скорую помощь ответила отказом», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
Пострадавшая женщина позже обратилась в суд, который признал факт ненадлежащего оказания услуг и халатного отношения к потребителю. С владельца батутного центра взыскали 240 тысяч рублей компенсации.
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