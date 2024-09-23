Против вандала, который разгромил могилу Маслякова, завели дело

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Александр Масляков был похоронен 11 сентября Фото:
новость из сюжета
Скончался ведущий КВН Александр Масляков

Уголовное дело по статье о надругательстве возбуждено против москвича, который разгромил могилу основателя и главного ведущего КВН Александра Маслякова. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Против вандала возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения», — передает РИА Новости сообщение. Москвичу грозит арест до трех месяцев или штраф до 40 тысяч рублей.

Мужчина, когда громил могилу Маслякова, был под наркотиками, согласно некоторым источникам. Он вырвал крест и разбросал цветы. Подробности — в материале URA.RU.

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Уголовное дело по статье о надругательстве возбуждено против москвича, который разгромил могилу основателя и главного ведущего КВН Александра Маслякова. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Против вандала возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения», — передает РИА Новости сообщение. Москвичу грозит арест до трех месяцев или штраф до 40 тысяч рублей. Мужчина, когда громил могилу Маслякова, был под наркотиками, согласно некоторым источникам. Он вырвал крест и разбросал цветы. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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