На месте аварии собирается пробка
В Екатеринбурге на объездной дороге возле улицы Вильгельма де Генина утром 23 сентября фура попала в ДТП с «Газелью», перекрыв главный выезд из Академического района. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«На объездной „Газель“ врезалась в фуру, оказавшись у нее в слепой зоне. Техника полностью перегородила проезд. Сейчас на участке собирается небольшая пробка», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
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