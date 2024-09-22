22 сентября 2024

ДТП с фурой заблокировало главный выезд из Академического района. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, машина дпс, полицейская машина, полиция, гибдд, дпс, рука полицеского
На месте аварии собирается пробка Фото:

В Екатеринбурге на объездной дороге возле улицы Вильгельма де Генина утром 23 сентября фура попала в ДТП с «Газелью», перекрыв главный выезд из Академического района. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«На объездной „Газель“ врезалась в фуру, оказавшись у нее в слепой зоне. Техника полностью перегородила проезд. Сейчас на участке собирается небольшая пробка», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

Фото:

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В Екатеринбурге на объездной дороге возле улицы Вильгельма де Генина утром 23 сентября фура попала в ДТП с «Газелью», перекрыв главный выезд из Академического района. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На объездной „Газель“ врезалась в фуру, оказавшись у нее в слепой зоне. Техника полностью перегородила проезд. Сейчас на участке собирается небольшая пробка», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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