ДТП с фурой заблокировало главный выезд из Академического района. Фото

23 сентября 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

На месте аварии собирается пробка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге на объездной дороге возле улицы Вильгельма де Генина утром 23 сентября фура попала в ДТП с «Газелью», перекрыв главный выезд из Академического района. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На объездной „Газель“ врезалась в фуру, оказавшись у нее в слепой зоне. Техника полностью перегородила проезд. Сейчас на участке собирается небольшая пробка», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил. Фото: читатель URA.RU Скрин: «Яндекс Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на объездной дороге возле улицы Вильгельма де Генина утром 23 сентября фура попала в ДТП с «Газелью», перекрыв главный выезд из Академического района. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На объездной „Газель“ врезалась в фуру, оказавшись у нее в слепой зоне. Техника полностью перегородила проезд. Сейчас на участке собирается небольшая пробка», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.