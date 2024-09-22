22 сентября 2024

В Свердловскую область придет второе бабье лето

В Свердловской области ожидается потепление к концу сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Парк УрГУПС. Екатеринбург, скамейка, деревья, лес, пара, парк, листва, озеро, осень
Температура воздуха поднимется до 19 градусов Фото:

В Свердловской области с 26 сентября ожидается потепление. В самый теплый день температура воздуха поднимется до 19 градусов. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Потепление ожидается с четверга [26 сентября], когда центр антициклона достигнет Южного Урала, а в северной части антициклона на территорию Свердловской области поступит теплый воздух, который сохранится в регионе до конца месяца», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Согласно прогнозу от «Яндекс Погоды», дневная температура в этот период будет варьироваться от 17 до 19 градусов.

Однако первая половина недели, начиная с 23 сентября, будет холодной из-за пришедшей в регион арктической воздушной массы. Похолодание сопровождается порывистым ветром и осадками. Теплый осенний период на Среднем Урале начался с 7 сентября.

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В Свердловской области с 26 сентября ожидается потепление. В самый теплый день температура воздуха поднимется до 19 градусов. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Потепление ожидается с четверга [26 сентября], когда центр антициклона достигнет Южного Урала, а в северной части антициклона на территорию Свердловской области поступит теплый воздух, который сохранится в регионе до конца месяца», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Согласно прогнозу от «Яндекс Погоды», дневная температура в этот период будет варьироваться от 17 до 19 градусов. Однако первая половина недели, начиная с 23 сентября, будет холодной из-за пришедшей в регион арктической воздушной массы. Похолодание сопровождается порывистым ветром и осадками. Теплый осенний период на Среднем Урале начался с 7 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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