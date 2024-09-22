В Свердловскую область придет второе бабье лето

В Свердловской области ожидается потепление к концу сентября

23 сентября 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Температура воздуха поднимется до 19 градусов Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Свердловской области с 26 сентября ожидается потепление. В самый теплый день температура воздуха поднимется до 19 градусов. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Потепление ожидается с четверга [26 сентября], когда центр антициклона достигнет Южного Урала, а в северной части антициклона на территорию Свердловской области поступит теплый воздух, который сохранится в регионе до конца месяца», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Согласно прогнозу от «Яндекс Погоды», дневная температура в этот период будет варьироваться от 17 до 19 градусов. Однако первая половина недели, начиная с 23 сентября, будет холодной из-за пришедшей в регион арктической воздушной массы. Похолодание сопровождается порывистым ветром и осадками. Теплый осенний период на Среднем Урале начался с 7 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с 26 сентября ожидается потепление. В самый теплый день температура воздуха поднимется до 19 градусов. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Потепление ожидается с четверга [26 сентября], когда центр антициклона достигнет Южного Урала, а в северной части антициклона на территорию Свердловской области поступит теплый воздух, который сохранится в регионе до конца месяца», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Согласно прогнозу от «Яндекс Погоды», дневная температура в этот период будет варьироваться от 17 до 19 градусов. Однако первая половина недели, начиная с 23 сентября, будет холодной из-за пришедшей в регион арктической воздушной массы. Похолодание сопровождается порывистым ветром и осадками. Теплый осенний период на Среднем Урале начался с 7 сентября.