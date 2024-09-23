Екатеринбуржец напал с ножом на дезертира, бежавшего с СВО

Боец СВО получил ножевое ранение во время бытового конфликта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Екатеринбурга ударил ножом 25-летнего военного, который находится в розыске как дезертир. По другой, неподтвержденной, информации, парень приехал из зоны СВО на лечение. Пострадавший сейчас в реанимации, рассказал URA.RU источник.

«Мужчина был найден истекающим кровью на улице Грибоедова, его на скорой увезли в больницу №36. По горячим следам удалось найти его обидчика — 34-летнего сварщика-слесаря. Тот признался, что ночью встретил незнакомого мужчину, у них возник конфликт и он пырнул незнакомца ножом», — рассказал собеседник агентства.

Выяснилось, что пострадавший — военнослужащий, который в марте уехал на СВО. Ранее он был многократно судим. Парень числился за военной частью в Горловке (ДНР), и в августе был объявлен Южным военным округом в розыск как самовольно оставивший часть. По другой информации, боец приехал в Екатеринбург для лечения.

Его обидчик задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В военно-следственное управление СКР по ЦВО направлен запрос с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.