Мать умерших от отравления детей заявила, что ничего не добавляла в пельмени

23 сентября 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Региональный СУ СК начал допрашивать родителей, чьи дети скончались после отравления в Красноярском крае Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей Мать, чьи дети погибли после отравления пельменями в Красноярском крае, на допросе заявила, что не добавляла ничего в еду во время готовки. Об этом она сообщила на допросе. «Женщина рассказала, что не добавляла посторонние вещества в пищу во время готовки», — передает РИА Новости. По словам отца семейства, во время ужина никто из членов семьи не заметил ничего подозрительного в пище. Он также заявил, что участия в готовке не принимал. Ранее следствие установило, что кто-то из членов семьи мог перепутать приправы с крысиным ядом или пестицидами, вследствие чего случилось отравление. Однако глава семьи эту версию опроверг. Сейчас все продукты отправлены на экспертизу, чтобы установить источник отравления. Вечером 21 сентября семья купила пельмени на развес и курицу в местном магазине «Олимп» в Красной Сопке (Красноярский край). После ужина все члены семьи обратились в больницу с признаками отравления. Врачам не удалось спасти ни одного из детей. Утром 23 сентября родители пришли в сознание, сейчас их допрашивают, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать, чьи дети погибли после отравления пельменями в Красноярском крае, на допросе заявила, что не добавляла ничего в еду во время готовки. Об этом она сообщила на допросе. «Женщина рассказала, что не добавляла посторонние вещества в пищу во время готовки», — передает РИА Новости. По словам отца семейства, во время ужина никто из членов семьи не заметил ничего подозрительного в пище. Он также заявил, что участия в готовке не принимал. Ранее следствие установило, что кто-то из членов семьи мог перепутать приправы с крысиным ядом или пестицидами, вследствие чего случилось отравление. Однако глава семьи эту версию опроверг. Сейчас все продукты отправлены на экспертизу, чтобы установить источник отравления. Вечером 21 сентября семья купила пельмени на развес и курицу в местном магазине «Олимп» в Красной Сопке (Красноярский край). После ужина все члены семьи обратились в больницу с признаками отравления. Врачам не удалось спасти ни одного из детей. Утром 23 сентября родители пришли в сознание, сейчас их допрашивают, пишет RT.