22 сентября 2024

Курганский губернатор Шумков анонсировал новое повышение выплат

Курганским семьям с приемными детьми увеличат выплаты на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты курганским семьям с приемными детьми увеличат на 10%
Выплаты курганским семьям с приемными детьми увеличат на 10% Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал повышение выплат на 10% для семей, воспитывающих приемных детей. Увеличенные пособия начнут поступать с 1 октября 2024 года. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. 

«С 1 октября на 10% повышаем выплаты приемным семьям, которые воспитывают ребятишек-сирот. В 2025 году еще раз вернемся к этому вопросу», — написал Шумков в Telegram.

Ранее URA.RU писало, что курганским ветеранам труда и труженикам тыла увеличат выплаты в 1,5 раза. С 1 января 2025 года минимальная ежемесячная выплата будет составлять 1500 рублей и выше. 

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал повышение выплат на 10% для семей, воспитывающих приемных детей. Увеличенные пособия начнут поступать с 1 октября 2024 года. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.  «С 1 октября на 10% повышаем выплаты приемным семьям, которые воспитывают ребятишек-сирот. В 2025 году еще раз вернемся к этому вопросу», — написал Шумков в Telegram. Ранее URA.RU писало, что курганским ветеранам труда и труженикам тыла увеличат выплаты в 1,5 раза. С 1 января 2025 года минимальная ежемесячная выплата будет составлять 1500 рублей и выше. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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