Курганский губернатор Шумков анонсировал новое повышение выплат

Выплаты курганским семьям с приемными детьми увеличат на 10%
Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал повышение выплат на 10% для семей, воспитывающих приемных детей. Увеличенные пособия начнут поступать с 1 октября 2024 года. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«С 1 октября на 10% повышаем выплаты приемным семьям, которые воспитывают ребятишек-сирот. В 2025 году еще раз вернемся к этому вопросу», — написал Шумков в Telegram.
Ранее URA.RU писало, что курганским ветеранам труда и труженикам тыла увеличат выплаты в 1,5 раза. С 1 января 2025 года минимальная ежемесячная выплата будет составлять 1500 рублей и выше.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!