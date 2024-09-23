Четыре поселка под Челябинском уходят под воду из-за заброшенных шахт. Видео

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Откачка воды и создание траншей не помогает устранить затопления
Откачка воды и создание траншей не помогает устранить затопления Фото:

 В Копейске Челябинской области несколько населенных пунктов страдают от подтоплений из-за заброшенных шахт. Жители поселков Бажова, Горняк, Октябрьского и Старокамышинска вынуждены покидать свои дома или приспосабливаться к жизни в условиях постоянного затопления.

«Жители поселков в Челябинской области покидают свои дома, а те, кому некуда уезжать, — живут, как на острове. Люди вынуждены ходить по самодельным мосткам, выкачивать воду из подвалов вручную, а сходить в туалет можно только в болотных сапогах. Некоторые дома затоплены по колено, фундаменты гниют. Люди также страдают от насекомых и огромного числа лягушек», — пишет telegram-канал Baza.

Вопрос затоплений, возникший в результате ненадлежащей ликвидации заброшенных шахт более 20 лет назад, обострился в этом году до критической точки. Из-за переполнения шахт водой начали формироваться провалы почвы. Предпринятые местными органами власти действия, включая откачку воды и создание траншей, оказались неэффективными.

В связи с этим Народный фронт призвал решать проблему на федеральном уровне. Общественники обратились с соответствующим заявлением к губернатору региона Алексею Текслеру.

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 В Копейске Челябинской области несколько населенных пунктов страдают от подтоплений из-за заброшенных шахт. Жители поселков Бажова, Горняк, Октябрьского и Старокамышинска вынуждены покидать свои дома или приспосабливаться к жизни в условиях постоянного затопления. «Жители поселков в Челябинской области покидают свои дома, а те, кому некуда уезжать, — живут, как на острове. Люди вынуждены ходить по самодельным мосткам, выкачивать воду из подвалов вручную, а сходить в туалет можно только в болотных сапогах. Некоторые дома затоплены по колено, фундаменты гниют. Люди также страдают от насекомых и огромного числа лягушек», — пишет telegram-канал Baza. Вопрос затоплений, возникший в результате ненадлежащей ликвидации заброшенных шахт более 20 лет назад, обострился в этом году до критической точки. Из-за переполнения шахт водой начали формироваться провалы почвы. Предпринятые местными органами власти действия, включая откачку воды и создание траншей, оказались неэффективными. В связи с этим Народный фронт призвал решать проблему на федеральном уровне. Общественники обратились с соответствующим заявлением к губернатору региона Алексею Текслеру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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