СК: семья отравилась пельменями в день, когда их дом обрабатывали дихлофосом

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Дом семьи, которая отравилась пельменями, обрабатывали дихлофосом в день трагедии Фото:
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В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

Дом семьи, массово отравившейся пельменями в Красноярском крае, обрабатывался дихлофосом в день трагедии. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«Дом, в котором проживала отравившаяся в Красноярском крае семья, обрабатывали дихлофосом», — сообщили в СКР. Информацию ведомства передает РИА Новости.

Семья с четырьмя детьми 21 сентября массово отравилась после употребления пельменей. Детей спасти не смогли. Родители были госпитализированы, через день они пришли в сознание, сообщает RT. По одной из версий, в пельмени могли насыпать яд, перепутав с приправой. Мать семейства на допросе сказала, что ничего не добавляла в пельмени во время готовки. Baza писала, что на кухне были найдены пестициды, передает 360.RU. Расследование продолжается.

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Дом семьи, массово отравившейся пельменями в Красноярском крае, обрабатывался дихлофосом в день трагедии. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «Дом, в котором проживала отравившаяся в Красноярском крае семья, обрабатывали дихлофосом», — сообщили в СКР. Информацию ведомства передает РИА Новости. Семья с четырьмя детьми 21 сентября массово отравилась после употребления пельменей. Детей спасти не смогли. Родители были госпитализированы, через день они пришли в сознание, сообщает RT. По одной из версий, в пельмени могли насыпать яд, перепутав с приправой. Мать семейства на допросе сказала, что ничего не добавляла в пельмени во время готовки. Baza писала, что на кухне были найдены пестициды, передает 360.RU. Расследование продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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