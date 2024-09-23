СК: семья отравилась пельменями в день, когда их дом обрабатывали дихлофосом

Дом семьи, массово отравившейся пельменями в Красноярском крае, обрабатывался дихлофосом в день трагедии. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«Дом, в котором проживала отравившаяся в Красноярском крае семья, обрабатывали дихлофосом», — сообщили в СКР. Информацию ведомства передает РИА Новости.
Семья с четырьмя детьми 21 сентября массово отравилась после употребления пельменей. Детей спасти не смогли. Родители были госпитализированы, через день они пришли в сознание, сообщает RT. По одной из версий, в пельмени могли насыпать яд, перепутав с приправой. Мать семейства на допросе сказала, что ничего не добавляла в пельмени во время готовки. Baza писала, что на кухне были найдены пестициды, передает 360.RU. Расследование продолжается.
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