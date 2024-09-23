Названа новая версия отравления детей в Красноярском крае

SHOT: дети из Красноярского края могли отравиться крысиным ядом

23 сентября 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Во время готовки курицы и пельменей дети могли спутать приправы с крысиным ядом Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей Причиной отравления семьи в Красноярском крае мог стать крысиный яд. Об этом сообщает telegram-канал «Shot Проверка». «По словам соседей, мать приносила с фермы крысиный яд, который напоминал приправу», — говорится в сообщении. Отмечается, что дети могли перепутать приправы и добавить в еду ядовитое вещество. Также в ходе обысков в доме был найден пакет, содержащий средства от насекомых, он изъят на экспертизу. Ранее telegram-канал Baza сообщил, что вероятной причиной отравления могли стать пестициды, которые были обнаружены на кухне, где ужинала семья. По одной из версий, во время готовки пельменей или курицы кто-то из членов семьи мог случайно вместо соли добавить пестициды. Четверо детей скончались в больнице Красноярского края после ужина пельменями из местного магазина. Родители также пострадали, однако их удалось спасти. Врачи также смогли сохранить беременность у матери, которая находилась на девятом месяце, пишет RT. По версии следствия, в еду могли попасть опасные вещества, которые стали причиной отравления, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной отравления семьи в Красноярском крае мог стать крысиный яд. Об этом сообщает telegram-канал «Shot Проверка». «По словам соседей, мать приносила с фермы крысиный яд, который напоминал приправу», — говорится в сообщении. Отмечается, что дети могли перепутать приправы и добавить в еду ядовитое вещество. Также в ходе обысков в доме был найден пакет, содержащий средства от насекомых, он изъят на экспертизу. Ранее telegram-канал Baza сообщил, что вероятной причиной отравления могли стать пестициды, которые были обнаружены на кухне, где ужинала семья. По одной из версий, во время готовки пельменей или курицы кто-то из членов семьи мог случайно вместо соли добавить пестициды. Четверо детей скончались в больнице Красноярского края после ужина пельменями из местного магазина. Родители также пострадали, однако их удалось спасти. Врачи также смогли сохранить беременность у матери, которая находилась на девятом месяце, пишет RT. По версии следствия, в еду могли попасть опасные вещества, которые стали причиной отравления, передает «Национальная служба новостей».