Названа новая версия отравления детей в Красноярском крае

SHOT: дети из Красноярского края могли отравиться крысиным ядом
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Приготовление шашлыков. Екатеринбург, кура, приправы, ингридиенты, рецепт, курица, куриная тушка
Во время готовки курицы и пельменей дети могли спутать приправы с крысиным ядом Фото:
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В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

Причиной отравления семьи в Красноярском крае мог стать крысиный яд. Об этом сообщает telegram-канал «Shot Проверка».

«По словам соседей, мать приносила с фермы крысиный яд, который напоминал приправу», — говорится в сообщении. Отмечается, что дети могли перепутать приправы и добавить в еду ядовитое вещество. Также в ходе обысков в доме был найден пакет, содержащий средства от насекомых, он изъят на экспертизу.

Ранее telegram-канал Baza сообщил, что вероятной причиной отравления могли стать пестициды, которые были обнаружены на кухне, где ужинала семья. По одной из версий, во время готовки пельменей или курицы кто-то из членов семьи мог случайно вместо соли добавить пестициды.

Четверо детей скончались в больнице Красноярского края после ужина пельменями из местного магазина. Родители также пострадали, однако их удалось спасти. Врачи также смогли сохранить беременность у матери, которая находилась на девятом месяце, пишет RT. По версии следствия, в еду могли попасть опасные вещества, которые стали причиной отравления, передает «Национальная служба новостей».

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Причиной отравления семьи в Красноярском крае мог стать крысиный яд. Об этом сообщает telegram-канал «Shot Проверка». «По словам соседей, мать приносила с фермы крысиный яд, который напоминал приправу», — говорится в сообщении. Отмечается, что дети могли перепутать приправы и добавить в еду ядовитое вещество. Также в ходе обысков в доме был найден пакет, содержащий средства от насекомых, он изъят на экспертизу. Ранее telegram-канал Baza сообщил, что вероятной причиной отравления могли стать пестициды, которые были обнаружены на кухне, где ужинала семья. По одной из версий, во время готовки пельменей или курицы кто-то из членов семьи мог случайно вместо соли добавить пестициды. Четверо детей скончались в больнице Красноярского края после ужина пельменями из местного магазина. Родители также пострадали, однако их удалось спасти. Врачи также смогли сохранить беременность у матери, которая находилась на девятом месяце, пишет RT. По версии следствия, в еду могли попасть опасные вещества, которые стали причиной отравления, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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