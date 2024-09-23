Mash: школьник с молотком набросился на одноклассников в Иркутской области

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Объезд Алексея Орлова. Екатеринбург, молоток, инструмент, строительный молоток
Школьник накинулся с молотком на одноклассников во время перемены Фото:

В Иркутской области восьмиклассник во время школьной перемены напал на одноклассников с молотком. Ранения получили, предварительно, трое детей. Об этом сообщает Mash.

«Школьник с молотком… напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области. Ранения получили как минимум три ученика», — передают авторы канала.

Инцидент произошел в раздевалке во время перемены. Виновник внезапно накинулся на своих одноклассников с молотком. Один получил повреждения головы, у двоих — ранения рук. Учитель физкультуры услышал крики и обезвредил нападавшего. Одноклассники охарактеризовали агрессора как необщительного и замкнутого. При этом семья мальчика считается благополучной, передают журналисты.

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В Иркутской области восьмиклассник во время школьной перемены напал на одноклассников с молотком. Ранения получили, предварительно, трое детей. Об этом сообщает Mash. «Школьник с молотком… напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области. Ранения получили как минимум три ученика», — передают авторы канала. Инцидент произошел в раздевалке во время перемены. Виновник внезапно накинулся на своих одноклассников с молотком. Один получил повреждения головы, у двоих — ранения рук. Учитель физкультуры услышал крики и обезвредил нападавшего. Одноклассники охарактеризовали агрессора как необщительного и замкнутого. При этом семья мальчика считается благополучной, передают журналисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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