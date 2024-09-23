Mash: школьник с молотком набросился на одноклассников в Иркутской области

23 сентября 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Школьник накинулся с молотком на одноклассников во время перемены Фото: Илья Московец © URA.RU В Иркутской области восьмиклассник во время школьной перемены напал на одноклассников с молотком. Ранения получили, предварительно, трое детей. Об этом сообщает Mash. «Школьник с молотком… напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области. Ранения получили как минимум три ученика», — передают авторы канала. Инцидент произошел в раздевалке во время перемены. Виновник внезапно накинулся на своих одноклассников с молотком. Один получил повреждения головы, у двоих — ранения рук. Учитель физкультуры услышал крики и обезвредил нападавшего. Одноклассники охарактеризовали агрессора как необщительного и замкнутого. При этом семья мальчика считается благополучной, передают журналисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Иркутской области восьмиклассник во время школьной перемены напал на одноклассников с молотком. Ранения получили, предварительно, трое детей. Об этом сообщает Mash. «Школьник с молотком… напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области. Ранения получили как минимум три ученика», — передают авторы канала. Инцидент произошел в раздевалке во время перемены. Виновник внезапно накинулся на своих одноклассников с молотком. Один получил повреждения головы, у двоих — ранения рук. Учитель физкультуры услышал крики и обезвредил нападавшего. Одноклассники охарактеризовали агрессора как необщительного и замкнутого. При этом семья мальчика считается благополучной, передают журналисты.