Появились новые подробности нападения школьника с молотком на одноклассников

В Иркутской области при нападении школьника с молотком на одноклассников в раздевалке находились пять школьников. Они не могли выйти, потому что нападавший закрыл собой выход из помещения, сообщает telegram-канал Mash.
«Во время нападения восьмиклассника в раздевалке находились пять школьников. Один из них — двоюродный брат Артема Б. Парни не могли выйти из помещения, потому что Тема заблокировал собой выход», — передает telegram-канал.
Один из пострадавших, Олег, который получил удар молотком по затылку, рассказал о происходящем: нападение произошло внезапно, когда мальчик завязывал шнурки на кроссовках. Нападавший стал кричать и махать молотком, ранив еще двух школьников. Ситуация была стабилизирована благодаря своевременному вмешательству преподавателя физкультуры, который смог обезвредить агрессивного ученика и освободить детей, позволив им уйти в безопасное место.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента трое детей получили ранения. Одноклассники описывают нападавшего как необщительного и замкнутого. Несмотря на это, согласно сообщениям журналистов, семья мальчика считается благополучной.
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