Появились новые подробности нападения школьника с молотком на одноклассников

Mash: при нападении школьника с молотком в раздевалке находились пять человек

23 сентября 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Школьник, напавший с молотком на одноклассников, заблокировал собой выход из раздевалки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Иркутский школьник напал на одноклассников с молотком В Иркутской области при нападении школьника с молотком на одноклассников в раздевалке находились пять школьников. Они не могли выйти, потому что нападавший закрыл собой выход из помещения, сообщает telegram-канал Mash. «Во время нападения восьмиклассника в раздевалке находились пять школьников. Один из них — двоюродный брат Артема Б. Парни не могли выйти из помещения, потому что Тема заблокировал собой выход», — передает telegram-канал. Один из пострадавших, Олег, который получил удар молотком по затылку, рассказал о происходящем: нападение произошло внезапно, когда мальчик завязывал шнурки на кроссовках. Нападавший стал кричать и махать молотком, ранив еще двух школьников. Ситуация была стабилизирована благодаря своевременному вмешательству преподавателя физкультуры, который смог обезвредить агрессивного ученика и освободить детей, позволив им уйти в безопасное место. Ранее сообщалось, что в результате инцидента трое детей получили ранения. Одноклассники описывают нападавшего как необщительного и замкнутого. Несмотря на это, согласно сообщениям журналистов, семья мальчика считается благополучной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Иркутской области при нападении школьника с молотком на одноклассников в раздевалке находились пять школьников. Они не могли выйти, потому что нападавший закрыл собой выход из помещения, сообщает telegram-канал Mash. «Во время нападения восьмиклассника в раздевалке находились пять школьников. Один из них — двоюродный брат Артема Б. Парни не могли выйти из помещения, потому что Тема заблокировал собой выход», — передает telegram-канал. Один из пострадавших, Олег, который получил удар молотком по затылку, рассказал о происходящем: нападение произошло внезапно, когда мальчик завязывал шнурки на кроссовках. Нападавший стал кричать и махать молотком, ранив еще двух школьников. Ситуация была стабилизирована благодаря своевременному вмешательству преподавателя физкультуры, который смог обезвредить агрессивного ученика и освободить детей, позволив им уйти в безопасное место. Ранее сообщалось, что в результате инцидента трое детей получили ранения. Одноклассники описывают нападавшего как необщительного и замкнутого. Несмотря на это, согласно сообщениям журналистов, семья мальчика считается благополучной.