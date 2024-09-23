Появились новые подробности нападения школьника с молотком на одноклассников

Mash: при нападении школьника с молотком в раздевалке находились пять человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кузня. Пермь, кузница, наковальня, молоток
Школьник, напавший с молотком на одноклассников, заблокировал собой выход из раздевалки Фото:
новость из сюжета
Иркутский школьник напал на одноклассников с молотком

В Иркутской области при нападении школьника с молотком на одноклассников в раздевалке находились пять школьников. Они не могли выйти, потому что нападавший закрыл собой выход из помещения, сообщает telegram-канал Mash.

«Во время нападения восьмиклассника в раздевалке находились пять школьников. Один из них — двоюродный брат Артема Б. Парни не могли выйти из помещения, потому что Тема заблокировал собой выход», — передает telegram-канал.

Один из пострадавших, Олег, который получил удар молотком по затылку, рассказал о происходящем: нападение произошло внезапно, когда мальчик завязывал шнурки на кроссовках. Нападавший стал кричать и махать молотком, ранив еще двух школьников. Ситуация была стабилизирована благодаря своевременному вмешательству преподавателя физкультуры, который смог обезвредить агрессивного ученика и освободить детей, позволив им уйти в безопасное место.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента трое детей получили ранения. Одноклассники описывают нападавшего как необщительного и замкнутого. Несмотря на это, согласно сообщениям журналистов, семья мальчика считается благополучной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Иркутской области при нападении школьника с молотком на одноклассников в раздевалке находились пять школьников. Они не могли выйти, потому что нападавший закрыл собой выход из помещения, сообщает telegram-канал Mash. «Во время нападения восьмиклассника в раздевалке находились пять школьников. Один из них — двоюродный брат Артема Б. Парни не могли выйти из помещения, потому что Тема заблокировал собой выход», — передает telegram-канал. Один из пострадавших, Олег, который получил удар молотком по затылку, рассказал о происходящем: нападение произошло внезапно, когда мальчик завязывал шнурки на кроссовках. Нападавший стал кричать и махать молотком, ранив еще двух школьников. Ситуация была стабилизирована благодаря своевременному вмешательству преподавателя физкультуры, который смог обезвредить агрессивного ученика и освободить детей, позволив им уйти в безопасное место. Ранее сообщалось, что в результате инцидента трое детей получили ранения. Одноклассники описывают нападавшего как необщительного и замкнутого. Несмотря на это, согласно сообщениям журналистов, семья мальчика считается благополучной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...