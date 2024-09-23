Песков прокомментировал решение ФИДЕ оставить санкции в отношении шахматистов из РФ и Белоруссии

Песков: ФИДЕ не свободна от политизации спорта

23 сентября 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что западные страны и Украина неприкрыто давят на другие государства в рамках работы ФИДЕ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о давлении Запада и Украины на различные страны в контексте работы в рамках Международной шахматной федерации (ФИДЕ), наложившей санкции на российских и белорусских шахматистов. По словам Пескова, такое давление Запада является ничем не прикрытым. «Действительно, западники и Украина оказывают достаточно открытое и ничем не прикрытое давление на другие страны, которые работают в рамках ФИДЕ, в рамках этого мероприятия. Но вместе с тем, к сожалению, ФИДЕ также не свободна от политизации спорта и мира шахмат. Это тоже является фактом, который, к сожалению, приходится признавать», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь президента выразил признательность странам, которые поддерживают Россию, в частности Киргизии. Он подчеркнул, что РФ продолжит работу над снятием санкций и изменением баланса сил в ФИДЕ, выразив надежду на положительный результат этих усилий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о давлении Запада и Украины на различные страны в контексте работы в рамках Международной шахматной федерации (ФИДЕ), наложившей санкции на российских и белорусских шахматистов. По словам Пескова, такое давление Запада является ничем не прикрытым. «Действительно, западники и Украина оказывают достаточно открытое и ничем не прикрытое давление на другие страны, которые работают в рамках ФИДЕ, в рамках этого мероприятия. Но вместе с тем, к сожалению, ФИДЕ также не свободна от политизации спорта и мира шахмат. Это тоже является фактом, который, к сожалению, приходится признавать», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь президента выразил признательность странам, которые поддерживают Россию, в частности Киргизии. Он подчеркнул, что РФ продолжит работу над снятием санкций и изменением баланса сил в ФИДЕ, выразив надежду на положительный результат этих усилий.