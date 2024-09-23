Жюри главной гастропремии России WhereToEat отобрало из 89 ресторанов Екатеринбурга лучшие заведения — их по итогу оказалось 28 штук. Также дополнительно в списке появилось заведение «Два деда» из Верхней Пышмы, указано на сайте.
Шорт-лист составляли владельцы баров и ресторанов, критики и гастрожурналисты. За право считаться самым крутым рестораном Екатеринбурга поборются «старички»: например, ENGELS, «Барборис» и «Нигора». В списке есть и заведения, которые открылись меньше года назад: «Супра», «Счастливы вместе», Olio.
Церемония награждения пройдет в Екатеринбурге 10 октября. Помимо заведений четыре кулинара номинированы на звание «Шеф-повар года» в Уральском федеральном округе. В список попали Михаил Аракелов («Привет, Ливан», «Шави Ломи»), Игорь Арсенов (Culta Bistronomic, «Горожане»), Роман Калинин (MOMO Pan Asian Kitchen), Сергей Мирошников (Kitchen).
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