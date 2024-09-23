Четыре шеф-повара из Екатеринбурга признаны самыми лучшими на Урале

23 сентября 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Шорт-лист топовых шеф-поворов подготовили представители премии WhereToEat Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Четыре шеф-повара из Екатеринбурга номинированы на звание «Шеф-повар года» 2024 по Уральскому федеральному округу. Шорт-лист публикуют представители главной гастропремии России WhereToEat. В список попали шеф-повара: Михаил Аракелов («Привет, Ливан», «Шави Ломи»), Игорь Арсенов (Culta Bistronomic, «Горожане»), Роман Калинин (MOMO Pan Asian Kitchen), Сергей Мирошников (Kitchen). Пятым номинантом оказался шеф из Тюмени Роман Шапошников (Mestia). Ранее URA.RU публиковало лонг-лист WhereToEat Ural, куда попали 89 ресторанов из Екатеринбурга. Всего рейтинг насчитывает в себе 176 гастрономических заведений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четыре шеф-повара из Екатеринбурга номинированы на звание «Шеф-повар года» 2024 по Уральскому федеральному округу. Шорт-лист публикуют представители главной гастропремии России WhereToEat. В список попали шеф-повара: Михаил Аракелов («Привет, Ливан», «Шави Ломи»), Игорь Арсенов (Culta Bistronomic, «Горожане»), Роман Калинин (MOMO Pan Asian Kitchen), Сергей Мирошников (Kitchen). Пятым номинантом оказался шеф из Тюмени Роман Шапошников (Mestia). Ранее URA.RU публиковало лонг-лист WhereToEat Ural, куда попали 89 ресторанов из Екатеринбурга. Всего рейтинг насчитывает в себе 176 гастрономических заведений.