Shot: подросток сумел пронести в школу Иркутской области три молотка

Ученик, который напал на одноклассников в школе №1 в Балаганске Иркутской области, смог пронести с собой три молотка в рюкзаке. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Подросток, нападавший на одноклассников в Балаганске… смог пронести в школу три молотка в рюкзаке», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что останавливать школьника на входе не стали. Гардеробщица также не заметила ничего подозрительного.
В Иркутской области восьмиклассник во время школьной перемены внезапно набросился на одноклассников с молотком, трое подростков ранены. Отмечается, что в образовательном учреждении не было металлодетекторов. Более подробно — в трансляции URA.RU.
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