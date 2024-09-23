Shot: подросток сумел пронести в школу Иркутской области три молотка

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Кузня. Пермь, молоток
В иркутской школе, где мальчик напал на одноклассников с молотком не было металлодетектора Фото:
новость из сюжета
Иркутский школьник напал на одноклассников с молотком

Ученик, который напал на одноклассников в школе №1 в Балаганске Иркутской области, смог пронести с собой три молотка в рюкзаке. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Подросток, нападавший на одноклассников в Балаганске… смог пронести в школу три молотка в рюкзаке», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что останавливать школьника на входе не стали. Гардеробщица также не заметила ничего подозрительного.

В Иркутской области восьмиклассник во время школьной перемены внезапно набросился на одноклассников с молотком, трое подростков ранены. Отмечается, что в образовательном учреждении не было металлодетекторов. Более подробно — в трансляции URA.RU.

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Ученик, который напал на одноклассников в школе №1 в Балаганске Иркутской области, смог пронести с собой три молотка в рюкзаке. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Подросток, нападавший на одноклассников в Балаганске… смог пронести в школу три молотка в рюкзаке», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что останавливать школьника на входе не стали. Гардеробщица также не заметила ничего подозрительного. В Иркутской области восьмиклассник во время школьной перемены внезапно набросился на одноклассников с молотком, трое подростков ранены. Отмечается, что в образовательном учреждении не было металлодетекторов. Более подробно — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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