Shot: подросток сумел пронести в школу Иркутской области три молотка

23 сентября 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

В иркутской школе, где мальчик напал на одноклассников с молотком не было металлодетектора Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Иркутский школьник напал на одноклассников с молотком Ученик, который напал на одноклассников в школе №1 в Балаганске Иркутской области, смог пронести с собой три молотка в рюкзаке. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Подросток, нападавший на одноклассников в Балаганске… смог пронести в школу три молотка в рюкзаке», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что останавливать школьника на входе не стали. Гардеробщица также не заметила ничего подозрительного. В Иркутской области восьмиклассник во время школьной перемены внезапно набросился на одноклассников с молотком, трое подростков ранены. Отмечается, что в образовательном учреждении не было металлодетекторов. Более подробно — в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученик, который напал на одноклассников в школе №1 в Балаганске Иркутской области, смог пронести с собой три молотка в рюкзаке. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Подросток, нападавший на одноклассников в Балаганске… смог пронести в школу три молотка в рюкзаке», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что останавливать школьника на входе не стали. Гардеробщица также не заметила ничего подозрительного. В Иркутской области восьмиклассник во время школьной перемены внезапно набросился на одноклассников с молотком, трое подростков ранены. Отмечается, что в образовательном учреждении не было металлодетекторов. Более подробно — в трансляции URA.RU.