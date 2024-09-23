Shot: в школе, где подросток напал на одноклассников, не было металлодетекторов

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Проверка посетителей в ТРЦ Кристалл. Тюмень , металлодетектор, металлоискатель
Днем вместо охранника в школе в Балаганске работала гардеробщица, пишет Shot Фото:

В школе №1 в Балаганске (Иркутская область), где ученик с ножом и молотком напал на одноклассников, отсутствовали рамки-металлодетекторы. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Рамок-металлодетекторов в школе №1 в Балаганске не было», — говорится в сообщении. Днем задачи охранника выполняет гардеробщица, ночью за территорией следил сторож.

В Иркутской области восьмиклассник во время школьной перемены внезапно набросился на одноклассников с молотком. В результате были ранены трое подростков. Более подробно — в трансляции URA.RU.

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В школе №1 в Балаганске (Иркутская область), где ученик с ножом и молотком напал на одноклассников, отсутствовали рамки-металлодетекторы. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Рамок-металлодетекторов в школе №1 в Балаганске не было», — говорится в сообщении. Днем задачи охранника выполняет гардеробщица, ночью за территорией следил сторож. В Иркутской области восьмиклассник во время школьной перемены внезапно набросился на одноклассников с молотком. В результате были ранены трое подростков. Более подробно — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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