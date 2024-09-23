Shot: в школе, где подросток напал на одноклассников, не было металлодетекторов

23 сентября 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Днем вместо охранника в школе в Балаганске работала гардеробщица, пишет Shot Фото: Денис Моргунов © URA.RU В школе №1 в Балаганске (Иркутская область), где ученик с ножом и молотком напал на одноклассников, отсутствовали рамки-металлодетекторы. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Рамок-металлодетекторов в школе №1 в Балаганске не было», — говорится в сообщении. Днем задачи охранника выполняет гардеробщица, ночью за территорией следил сторож. В Иркутской области восьмиклассник во время школьной перемены внезапно набросился на одноклассников с молотком. В результате были ранены трое подростков. Более подробно — в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школе №1 в Балаганске (Иркутская область), где ученик с ножом и молотком напал на одноклассников, отсутствовали рамки-металлодетекторы. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Рамок-металлодетекторов в школе №1 в Балаганске не было», — говорится в сообщении. Днем задачи охранника выполняет гардеробщица, ночью за территорией следил сторож. В Иркутской области восьмиклассник во время школьной перемены внезапно набросился на одноклассников с молотком. В результате были ранены трое подростков. Более подробно — в трансляции URA.RU.