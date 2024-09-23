Иркутский омбудсмен рассказала о состоянии раненных одноклассником учеников

Омбудсмен Афанасьева: медпомощь понадобилась одному раненому школьнику

23 сентября 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

В результате нападения восьмиклассника трое учеников были ранены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Иркутский школьник напал на одноклассников с молотком После нападения школьника на одноклассников в Иркутской области трое подростков получили ранения, один из них обратился за медицинской помощью. Об этом заявила омбудсмен по региону Татьяна Афанасьева. «Одному ученику понадобилась медпомощь», — заявила Афанасьева. Ее слова приводит РБК. Она добавила, что остальным пострадавшим помощь не потребовалась. СК по региону возбудил уголовное дело после нападения школьника на своих одноклассников в Иркутской области. По данным telegram-канала Shot, 13-летний Артем Б. планировал совершить массовое убийство. Подробности ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После нападения школьника на одноклассников в Иркутской области трое подростков получили ранения, один из них обратился за медицинской помощью. Об этом заявила омбудсмен по региону Татьяна Афанасьева. «Одному ученику понадобилась медпомощь», — заявила Афанасьева. Ее слова приводит РБК. Она добавила, что остальным пострадавшим помощь не потребовалась. СК по региону возбудил уголовное дело после нападения школьника на своих одноклассников в Иркутской области. По данным telegram-канала Shot, 13-летний Артем Б. планировал совершить массовое убийство. Подробности ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.