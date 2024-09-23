Иркутский омбудсмен рассказала о состоянии раненных одноклассником учеников

Омбудсмен Афанасьева: медпомощь понадобилась одному раненому школьнику
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В результате нападения восьмиклассника трое учеников были ранены Фото:
новость из сюжета
Иркутский школьник напал на одноклассников с молотком

После нападения школьника на одноклассников в Иркутской области трое подростков получили ранения, один из них обратился за медицинской помощью. Об этом заявила омбудсмен по региону Татьяна Афанасьева.

«Одному ученику понадобилась медпомощь», — заявила Афанасьева. Ее слова приводит РБК. Она добавила, что остальным пострадавшим помощь не потребовалась.

СК по региону возбудил уголовное дело после нападения школьника на своих одноклассников в Иркутской области. По данным telegram-канала Shot, 13-летний Артем Б. планировал совершить массовое убийство. Подробности ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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После нападения школьника на одноклассников в Иркутской области трое подростков получили ранения, один из них обратился за медицинской помощью. Об этом заявила омбудсмен по региону Татьяна Афанасьева. «Одному ученику понадобилась медпомощь», — заявила Афанасьева. Ее слова приводит РБК. Она добавила, что остальным пострадавшим помощь не потребовалась. СК по региону возбудил уголовное дело после нападения школьника на своих одноклассников в Иркутской области. По данным telegram-канала Shot, 13-летний Артем Б. планировал совершить массовое убийство. Подробности ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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