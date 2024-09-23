Shot: школьник в Иркутской области планировал массовое убийство

Восьмиклассник в Иркутской области, который напал на одноклассников с молотком, планировал совершить массовое убийство. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Школьник, напавший на одноклассников в Иркутской области, планировал массовое убийство», — передает telegram-канал. Так, 13-летний Артем Б. создал канала в мессенджере Telegram, где рассказал о своих планах. Подросток назвал одноклассников «глупым легкомысленным стадным населением земли».
Учитель физической культуры смог обезвредить школьника и увести пострадавших в безопасное место. По факту нападения возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Пострадавшим оказали всю необходимую помощь. Подробности ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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