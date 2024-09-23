Shot: школьник в Иркутской области планировал массовое убийство

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Выездная комиссия ЕГД. Екатеринбург , учеба, школа, образование, школьные парты, парты
Напавший на одноклассников в Иркутской области хотел совершить массовое убийство и даже создал telegram-канал для рассказа о своих планах Фото:
новость из сюжета
Иркутский школьник напал на одноклассников с молотком

Восьмиклассник в Иркутской области, который напал на одноклассников с молотком, планировал совершить массовое убийство. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Школьник, напавший на одноклассников в Иркутской области, планировал массовое убийство», — передает telegram-канал. Так, 13-летний Артем Б. создал канала в мессенджере Telegram, где рассказал о своих планах. Подросток назвал одноклассников «глупым легкомысленным стадным населением земли».

Учитель физической культуры смог обезвредить школьника и увести пострадавших в безопасное место. По факту нападения возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Пострадавшим оказали всю необходимую помощь. Подробности ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Восьмиклассник в Иркутской области, который напал на одноклассников с молотком, планировал совершить массовое убийство. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Школьник, напавший на одноклассников в Иркутской области, планировал массовое убийство», — передает telegram-канал. Так, 13-летний Артем Б. создал канала в мессенджере Telegram, где рассказал о своих планах. Подросток назвал одноклассников «глупым легкомысленным стадным населением земли». Учитель физической культуры смог обезвредить школьника и увести пострадавших в безопасное место. По факту нападения возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Пострадавшим оказали всю необходимую помощь. Подробности ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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