Shot: школьник в Иркутской области планировал массовое убийство

23 сентября 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Напавший на одноклассников в Иркутской области хотел совершить массовое убийство и даже создал telegram-канал для рассказа о своих планах Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Иркутский школьник напал на одноклассников с молотком Восьмиклассник в Иркутской области, который напал на одноклассников с молотком, планировал совершить массовое убийство. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Школьник, напавший на одноклассников в Иркутской области, планировал массовое убийство», — передает telegram-канал. Так, 13-летний Артем Б. создал канала в мессенджере Telegram, где рассказал о своих планах. Подросток назвал одноклассников «глупым легкомысленным стадным населением земли». Учитель физической культуры смог обезвредить школьника и увести пострадавших в безопасное место. По факту нападения возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Пострадавшим оказали всю необходимую помощь. Подробности ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восьмиклассник в Иркутской области, который напал на одноклассников с молотком, планировал совершить массовое убийство. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Школьник, напавший на одноклассников в Иркутской области, планировал массовое убийство», — передает telegram-канал. Так, 13-летний Артем Б. создал канала в мессенджере Telegram, где рассказал о своих планах. Подросток назвал одноклассников «глупым легкомысленным стадным населением земли». Учитель физической культуры смог обезвредить школьника и увести пострадавших в безопасное место. По факту нападения возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Пострадавшим оказали всю необходимую помощь. Подробности ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.