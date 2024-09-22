В ХМАО кондитеры начали продавать нашумевший в соцсетях десерт «дубайский шоколад». За одну плитку продавцы в среднем просят по 1 300 рублей.
«Дубайский шоколад из бельгийского шоколада. Начинка: фисташковая паста, тесто катаифи», — следует из объявления, размещенного на онлайн-сервисе. Продавец уточнила URA.RU, что делает десерт сама, а цены на шоколад варьируются в зависимости от размеров. Так, за плитку весом 150 граммов придется отдать 1 300 рублей, а большая плитка с обильной начинкой будет стоит дороже.
Корреспондент URA.RU связался с кондитером из Сургута Екатериной Федотовских, которая также изготавливает дубайский шоколад на заказ. Собеседница агентства рассказала, из чего готовит трендовый десерт. «Внутри такого шоколада фисташковая и кунжутная пасты, хрустящее тонкое тесто катаифи (по вкусу оно похоже на несладкие вафли), а сверху — молочный шоколад. Все эти ингредиенты не считаются редкими, но из-за ажиотажа их стало сложно приобрести. Некоторые делают тесто самостоятельно, кто-то добавляет белый шоколад в начинку для сладости. Рецепты отличаются, зависит от предпочтений шоколатье и доступности ингредиентов», — поделилась Федотовских.
Кондитер также отметила, что дубайский шоколад не особо пользуется популярностью у югорчан. Десерт охотно заказывают москвичи. «В Сургуте не заметила большого желания срочно попробовать дубайский шоколад, как это происходит в больших городах. Возможно, тренд будет на пике к Новому году. В основном плитки заказывают клиенты с Москвы и Московской области», — добавила собеседница агентства.
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