Школьник с молотками напал на одноклассников в Балаганске: мотивы подростка, состояние пострадавших

В Иркутсткой области школьник с молотками напал на одноклассников

23 сентября 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

В поселке Балаганск школьник напал на одноклассников во время перемены, когда класс готовился к уроку физкультуры Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Иркутский школьник напал на одноклассников с молотком В поселке Балаганск Иркутской области ученик восьмого класса напал на одноклассников во время перемены. Известно, что подросток орудовал молотком, пострадали три человека. После инцидента школьник хотел свести счеты с жизнью, но в ситуацию вмешался учитель физкультуры. Все, что известно о ЧП — в материале URA.RU. Школьник пронес в рюкзаке несколько ножей и три молотка (архивное фото) Фото: МБОУ Балаганская СОШ №1 и ИРВЦ/https://vk.com/balaganskaia_pervaia Новость по теме В Иркутской области школьник планировал массовое убийство: онлайн-трансляция Обстоятельства инцидента В поселке Балаганск школьник напал на одноклассников во время перемены, когда класс готовился к уроку физкультуры. Известно, что для этого он принес несколько ножей и три молотка, которые прятал в рюкзаке. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Подросток внезапно накинулся на одноклассников, преградив им выход из раздевалки. На помощь ученикам пришел учитель физкультуры, который услышал крики. Он и обезвредил нападавшего, после чего тот попытался ранить себя. Обезвредить школьника удалось 24-летнему учителю физкультуры Александру Бакурову Фото: МБОУ Балаганская СОШ №1/https://sh1-balagansk-r138.gosweb.gosuslugi.ru Пострадавшие и их состояние По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три ученика. Они получили небольшие травмы. Одному школьнику оказана вся необходимая медицинская помощь. Сообщается, что одному из одноклассников подросток нанес удар по молотком по затылку. Что известно о нападавшем Одноклассники говорят, что нападавший очень замкнутый и не общительный. Известно, что подросток интересуется мангой и аниме . Семья ребенка считается благополучной. В СМИ также появилась информация о том, что школьник планировал совершить массовое убийство. «Школьник, напавший на одноклассников в Иркутской области, планировал массовое убийство», — передает telegram-канал SHOT. Он создал канал в мессенджере Telegram, где рассказал о своих планах. Школьник назвал одноклассников «глупым легкомысленным стадным населением земли». СК возбудил уголовное дело По факту инцидента в школе поселка Балаганксое СК начал проверку. Сотрудники ведомства допросили подростка и его родителей, чтобы выяснить мотивы поступка. Нападавшего уже отпустили домой. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Халатность» и «Покушение на убийство двух и более малолетних лиц». Позже будет дана оценка деятельности руководства школы и органов профилактики. На месте продолжают работать сотрудники МВД, министр образования области и глава района. Нападавшего после допроса отпустили домой, обстановка в школе сейчас спокойная (архивное фото) Фото: МБОУ Балаганская СОШ №1 и ИРВЦ/https://vk.com/balaganskaia_pervaia Обстановка в школе сейчас Сейчас, по словам директора школы Ирины Колесник, обстановка в образовательном учреждении спокойная. Угрозы жизни ученикам, пострадавшим во время инцидента, нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Балаганск Иркутской области ученик восьмого класса напал на одноклассников во время перемены. Известно, что подросток орудовал молотком, пострадали три человека. После инцидента школьник хотел свести счеты с жизнью, но в ситуацию вмешался учитель физкультуры. Все, что известно о ЧП — в материале URA.RU. В поселке Балаганск школьник напал на одноклассников во время перемены, когда класс готовился к уроку физкультуры. Известно, что для этого он принес несколько ножей и три молотка, которые прятал в рюкзаке. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Подросток внезапно накинулся на одноклассников, преградив им выход из раздевалки. На помощь ученикам пришел учитель физкультуры, который услышал крики. Он и обезвредил нападавшего, после чего тот попытался ранить себя. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три ученика. Они получили небольшие травмы. Одному школьнику оказана вся необходимая медицинская помощь. Сообщается, что одному из одноклассников подросток нанес удар по молотком по затылку. Одноклассники говорят, что нападавший очень замкнутый и не общительный. Известно, что подросток интересуется мангой и аниме. Семья ребенка считается благополучной. В СМИ также появилась информация о том, что школьник планировал совершить массовое убийство. «Школьник, напавший на одноклассников в Иркутской области, планировал массовое убийство», — передает telegram-канал SHOT. Он создал канал в мессенджере Telegram, где рассказал о своих планах. Школьник назвал одноклассников «глупым легкомысленным стадным населением земли». По факту инцидента в школе поселка Балаганксое СК начал проверку. Сотрудники ведомства допросили подростка и его родителей, чтобы выяснить мотивы поступка. Нападавшего уже отпустили домой. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Халатность» и «Покушение на убийство двух и более малолетних лиц». Позже будет дана оценка деятельности руководства школы и органов профилактики. На месте продолжают работать сотрудники МВД, министр образования области и глава района. Сейчас, по словам директора школы Ирины Колесник, обстановка в образовательном учреждении спокойная. Угрозы жизни ученикам, пострадавшим во время инцидента, нет.