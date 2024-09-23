«Кирпичи посыпались на детсад»: в Академическом районе ветер снес стену высотки. Фото

В Академическом районе Екатеринбурга ветер сдул стену 12-этажного дома

23 сентября 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Кирпичи проломили крышу подвала (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 23 сентября ветром сдуло стену 12-этажного дома на ул. Академика Вонсовского, 75 / Цветаевой, 2. Кирпичи посыпались вниз прямо на территорию детского сада. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Из-за ветра снесло стену многоэтажки на Вонсовского, 75. Кирпичи посыпались вниз на территорию детского сада. К счастью, детей рядом не оказалось. Пострадавших нет», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК «Территория» и пресс-службу застройщика «Атомстройкомплекс». На момент публикации ответ не поступил. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 23 сентября ветром сдуло стену 12-этажного дома на ул. Академика Вонсовского, 75 / Цветаевой, 2. Кирпичи посыпались вниз прямо на территорию детского сада. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Из-за ветра снесло стену многоэтажки на Вонсовского, 75. Кирпичи посыпались вниз на территорию детского сада. К счастью, детей рядом не оказалось. Пострадавших нет», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК «Территория» и пресс-службу застройщика «Атомстройкомплекс». На момент публикации ответ не поступил.