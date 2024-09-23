«Кирпичи посыпались на детсад»: в Академическом районе ветер снес стену высотки. Фото

В Академическом районе Екатеринбурга ветер сдул стену 12-этажного дома
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Строительство школы в 145 микрорайоне. Магнитогорск, стройматериалы, стройка, кирпич
Кирпичи проломили крышу подвала (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 23 сентября ветром сдуло стену 12-этажного дома на ул. Академика Вонсовского, 75 / Цветаевой, 2. Кирпичи посыпались вниз прямо на территорию детского сада. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Из-за ветра снесло стену многоэтажки на Вонсовского, 75. Кирпичи посыпались вниз на территорию детского сада. К счастью, детей рядом не оказалось. Пострадавших нет», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК «Территория» и пресс-службу застройщика «Атомстройкомплекс». На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге 23 сентября ветром сдуло стену 12-этажного дома на ул. Академика Вонсовского, 75 / Цветаевой, 2. Кирпичи посыпались вниз прямо на территорию детского сада. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Из-за ветра снесло стену многоэтажки на Вонсовского, 75. Кирпичи посыпались вниз на территорию детского сада. К счастью, детей рядом не оказалось. Пострадавших нет», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК «Территория» и пресс-службу застройщика «Атомстройкомплекс». На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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