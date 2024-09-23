Кирпичи проломили крышу подвала (архивное фото)
В Екатеринбурге 23 сентября ветром сдуло стену 12-этажного дома на ул. Академика Вонсовского, 75 / Цветаевой, 2. Кирпичи посыпались вниз прямо на территорию детского сада. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Из-за ветра снесло стену многоэтажки на Вонсовского, 75. Кирпичи посыпались вниз на территорию детского сада. К счастью, детей рядом не оказалось. Пострадавших нет», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК «Территория» и пресс-службу застройщика «Атомстройкомплекс». На момент публикации ответ не поступил.
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