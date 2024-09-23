Стало известно, как пермяк выиграл в лотерею 3 млн рублей

Столото: житель Перми выиграл 3 млн рублей, купив лотерейный билет за 30 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Перми купил билет в мобильном приложении
Житель Перми купил билет в мобильном приложении Фото:

Житель Перми, который выиграл в лотерею 3 млн рублей, потратил на билет 30 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«22 сентября 2024 года в 1776-м тираже лотереи „Большое Спортлото“ были разыграны 3 млн рублей. Победителем стал участник из Перми. На данный момент известно, что счастливчик купил билет за 30 рублей в мобильном приложении „Столото“», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Перми стал победителем лотереи. Он выиграл 3 млн рублей, но до суперприза ему не хватило одного числа.

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Житель Перми, который выиграл в лотерею 3 млн рублей, потратил на билет 30 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «22 сентября 2024 года в 1776-м тираже лотереи „Большое Спортлото“ были разыграны 3 млн рублей. Победителем стал участник из Перми. На данный момент известно, что счастливчик купил билет за 30 рублей в мобильном приложении „Столото“», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказало, что житель Перми стал победителем лотереи. Он выиграл 3 млн рублей, но до суперприза ему не хватило одного числа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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