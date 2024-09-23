В Свердловской области с начала года военные следователи поставили на воинский учет около 2,5 тысячи иностранцев, недавно получивших гражданство РФ. Часть из них уже проходят службу в Вооруженных силах РФ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВСУ СКР по Центральному военному округу.
«Военные следователи, совместно с сотрудниками МВД России, УФМС и областного военного комиссариата обеспечили постановку на воинский учет около 2500 „новых“ граждан РФ. Из них свыше 250 уже проходят военную службу в рядах ВС РФ», — следует из сообщения.
Всего с в границах ЦВО на воинский учет поставлены десять тысяч иностранцев. Из них на военную службу поступили порядка 700 человек, еще свыше 600 заключили долгосрочные контракты с Минобороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!