Свердловские следователи поставили на воинский учет 2,5 тысячи мигрантов. Видео

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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигрант, рейд, нелегалы, силовик в маске
Более 250 иностранцев отправились служить Фото:

В Свердловской области с начала года военные следователи поставили на воинский учет около 2,5 тысячи иностранцев, недавно получивших гражданство РФ. Часть из них уже проходят службу в Вооруженных силах РФ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВСУ СКР по Центральному военному округу.

«Военные следователи, совместно с сотрудниками МВД России, УФМС и областного военного комиссариата обеспечили постановку на воинский учет около 2500 „новых“ граждан РФ. Из них свыше 250 уже проходят военную службу в рядах ВС РФ», — следует из сообщения.

Всего с в границах ЦВО на воинский учет поставлены десять тысяч иностранцев. Из них на военную службу поступили порядка 700 человек, еще свыше 600 заключили долгосрочные контракты с Минобороны.

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В Свердловской области с начала года военные следователи поставили на воинский учет около 2,5 тысячи иностранцев, недавно получивших гражданство РФ. Часть из них уже проходят службу в Вооруженных силах РФ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВСУ СКР по Центральному военному округу. «Военные следователи, совместно с сотрудниками МВД России, УФМС и областного военного комиссариата обеспечили постановку на воинский учет около 2500 „новых“ граждан РФ. Из них свыше 250 уже проходят военную службу в рядах ВС РФ», — следует из сообщения. Всего с в границах ЦВО на воинский учет поставлены десять тысяч иностранцев. Из них на военную службу поступили порядка 700 человек, еще свыше 600 заключили долгосрочные контракты с Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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