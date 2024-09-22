22 сентября 2024

Аналитики назвали рабочие вакансии в ХМАО с самой высокой зарплатой

HeadHunter: на рабочих вакансиях в ХМАО начали платить больше 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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На высокую зарплату в ХМАО могут рассчитывать дальнобойщики
На высокую зарплату в ХМАО могут рассчитывать дальнобойщики Фото:

Среди наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий в ХМАО оказались дальнобойщики и машинисты. Их зарплата варьируется в пределах 250-300 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter.

«В топ вакансий в сфере рабочего персонала по ХМАО входит водитель-дальнобойщик категории Е с зарплатой от 280 до 320 тысяч рублей до вычета налогов. Машинисту автокрана в свою очередь готовы платить от 250 тысяч „грязными“», — следует из исследования сервиса.

Прибыльные вакансии предлагают и югорчанам с личной спецтехникой. Например, водителю грузовика обещают платить от 250 тысяч рублей на руки. А оплата у маляра-рихтовщика в дилерском центре, хоть и составляет 120 тысяч рублей на старте, может доходить до 350 тысяч на руки. Похожая зарплатная «вилка» у сборщиков мебели — от 150 до 300 тысяч руки.

Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях, где быстрее всего растут зарплаты в ХМАО. Тогда речь шла о работниках сферы безопасности.

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Среди наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий в ХМАО оказались дальнобойщики и машинисты. Их зарплата варьируется в пределах 250-300 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter. «В топ вакансий в сфере рабочего персонала по ХМАО входит водитель-дальнобойщик категории Е с зарплатой от 280 до 320 тысяч рублей до вычета налогов. Машинисту автокрана в свою очередь готовы платить от 250 тысяч „грязными“», — следует из исследования сервиса. Прибыльные вакансии предлагают и югорчанам с личной спецтехникой. Например, водителю грузовика обещают платить от 250 тысяч рублей на руки. А оплата у маляра-рихтовщика в дилерском центре, хоть и составляет 120 тысяч рублей на старте, может доходить до 350 тысяч на руки. Похожая зарплатная «вилка» у сборщиков мебели — от 150 до 300 тысяч руки. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях, где быстрее всего растут зарплаты в ХМАО. Тогда речь шла о работниках сферы безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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