Аналитики назвали рабочие вакансии в ХМАО с самой высокой зарплатой

Среди наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий в ХМАО оказались дальнобойщики и машинисты. Их зарплата варьируется в пределах 250-300 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter.
«В топ вакансий в сфере рабочего персонала по ХМАО входит водитель-дальнобойщик категории Е с зарплатой от 280 до 320 тысяч рублей до вычета налогов. Машинисту автокрана в свою очередь готовы платить от 250 тысяч „грязными“», — следует из исследования сервиса.
Прибыльные вакансии предлагают и югорчанам с личной спецтехникой. Например, водителю грузовика обещают платить от 250 тысяч рублей на руки. А оплата у маляра-рихтовщика в дилерском центре, хоть и составляет 120 тысяч рублей на старте, может доходить до 350 тысяч на руки. Похожая зарплатная «вилка» у сборщиков мебели — от 150 до 300 тысяч руки.
Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях, где быстрее всего растут зарплаты в ХМАО. Тогда речь шла о работниках сферы безопасности.
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