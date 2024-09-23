В Балаганске напавшего с ножами на одноклассников школьника отпустили домой

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Напавшего на школу допросили и отпустили домой
Напавшего на школу допросили и отпустили домой Фото:
новость из сюжета
Иркутский школьник напал на одноклассников с молотком

В Балаганске Иркутской области после нападения с молотком на одноклассника, школьника допросили и отпустили домой. Об этом рассказал директор школы.

«Ученика школы в городе Балаганске Иркутской области после нападения с молотком на одноклассника отправили домой», — передает слова директора 360.ru. Она добавила, что занятия в школе продолжаются в штатном режиме. Пострадавший мальчик также находится дома.

Нападавшего допросили. В инциденте пострадал один школьник. По данным СМИ, нападавший был тихим и спокойным, не конфликтовал с другими учениками.

23 сентября, в школе №1 поселка Балаганск 13-летний восьмиклассник напал с ножом и молотками на нескольких одноклассников. Учитель физкультуры Александр Бакуров обезвредил нападавшего и удерживал его до приезда полиции. По факту инцидента возбуждены уголовные дела. Ранее в социальных сетях 13-летний нападавший делился планами о совершении массового убийства, передает «Ридус». 

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В Балаганске Иркутской области после нападения с молотком на одноклассника, школьника допросили и отпустили домой. Об этом рассказал директор школы. «Ученика школы в городе Балаганске Иркутской области после нападения с молотком на одноклассника отправили домой», — передает слова директора 360.ru. Она добавила, что занятия в школе продолжаются в штатном режиме. Пострадавший мальчик также находится дома. Нападавшего допросили. В инциденте пострадал один школьник. По данным СМИ, нападавший был тихим и спокойным, не конфликтовал с другими учениками. 23 сентября, в школе №1 поселка Балаганск 13-летний восьмиклассник напал с ножом и молотками на нескольких одноклассников. Учитель физкультуры Александр Бакуров обезвредил нападавшего и удерживал его до приезда полиции. По факту инцидента возбуждены уголовные дела. Ранее в социальных сетях 13-летний нападавший делился планами о совершении массового убийства, передает «Ридус». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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