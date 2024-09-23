В Балаганске напавшего с ножами на одноклассников школьника отпустили домой

В Балаганске Иркутской области после нападения с молотком на одноклассника, школьника допросили и отпустили домой. Об этом рассказал директор школы.
«Ученика школы в городе Балаганске Иркутской области после нападения с молотком на одноклассника отправили домой», — передает слова директора 360.ru. Она добавила, что занятия в школе продолжаются в штатном режиме. Пострадавший мальчик также находится дома.
Нападавшего допросили. В инциденте пострадал один школьник. По данным СМИ, нападавший был тихим и спокойным, не конфликтовал с другими учениками.
23 сентября, в школе №1 поселка Балаганск 13-летний восьмиклассник напал с ножом и молотками на нескольких одноклассников. Учитель физкультуры Александр Бакуров обезвредил нападавшего и удерживал его до приезда полиции. По факту инцидента возбуждены уголовные дела. Ранее в социальных сетях 13-летний нападавший делился планами о совершении массового убийства, передает «Ридус».
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