Названы рабочие профессии с самыми высокими зарплатами в Свердловской области

В Свердловской области самые высокие зарплаты получают бетонщики
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Бетонщики могут получать более 100 тысяч рублей ежемесячно Фото:

В Свердловской области рабочими с самыми высокими зарплатами стали бетонщики, водители и монтажники. Об этом URA.RU рассказали в «Авито Работа».

«Работодатели готовы предлагать высокие зарплаты востребованным специалистам. Так, бетонщикам платят в среднем 114,4 тысяч рублей, водителям-экспедиторам — 94 тысячи рублей», — пояснила Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы». Одна из самых высоких зарплат также у монтажников, им готовы платить 89,1 тысяч рублей. Кроме этого, востребованы среди рабочих профессий аграрии и строители.

По данным «Авито Работы», средняя заработная плата в Екатеринбурге составила около 68 тысяч рублей. 56% соискателей интересуются работой с возможностью частичной занятостью.

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В Свердловской области рабочими с самыми высокими зарплатами стали бетонщики, водители и монтажники. Об этом URA.RU рассказали в «Авито Работа». «Работодатели готовы предлагать высокие зарплаты востребованным специалистам. Так, бетонщикам платят в среднем 114,4 тысяч рублей, водителям-экспедиторам — 94 тысячи рублей», — пояснила Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы». Одна из самых высоких зарплат также у монтажников, им готовы платить 89,1 тысяч рублей. Кроме этого, востребованы среди рабочих профессий аграрии и строители. По данным «Авито Работы», средняя заработная плата в Екатеринбурге составила около 68 тысяч рублей. 56% соискателей интересуются работой с возможностью частичной занятостью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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