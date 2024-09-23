Названы рабочие профессии с самыми высокими зарплатами в Свердловской области

В Свердловской области рабочими с самыми высокими зарплатами стали бетонщики, водители и монтажники. Об этом URA.RU рассказали в «Авито Работа».
«Работодатели готовы предлагать высокие зарплаты востребованным специалистам. Так, бетонщикам платят в среднем 114,4 тысяч рублей, водителям-экспедиторам — 94 тысячи рублей», — пояснила Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы». Одна из самых высоких зарплат также у монтажников, им готовы платить 89,1 тысяч рублей. Кроме этого, востребованы среди рабочих профессий аграрии и строители.
По данным «Авито Работы», средняя заработная плата в Екатеринбурге составила около 68 тысяч рублей. 56% соискателей интересуются работой с возможностью частичной занятостью.
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