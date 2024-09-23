В Первоуральске пациент выпнул медика из машины скорой помощи

В Первоуральске (Свердловская область) пациент, которому оказывали помощь в машине скорой, выпнул медика из автомобиля на обочину, ударив его ногой по лицу. Об этом рассказали в пресс-службе государственной инспекции труда.
«Несчастный случай произошел 14 сентября. Во время обслуживания вызова пациент, которому оказывалась медпомощь в салоне автомобиля СМП, совершил нападение на фельдшера, ударив медработника ногой в лицо. В результате фельдшер выпал из автомобиля на обочину дороги», — следует из сообщения. От серьезных травм медика спасло то, что автомобиль стоял на месте.
Отмечается, что похожая ситуация произошла в августе с фельдшером этой же СМП. На специалиста напал неизвестный, когда тот оказывал первую помощь пострадавшему. Как итог, медик получил сотрясение головного мозга.
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