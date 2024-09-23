В Первоуральске пациент выпнул медика из машины скорой помощи

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Город. Строительство бассейна для студентов КГУ. Проспект Голикова. Курган, врач, фельдшер, медик, машины скорой помощи, скорая помощь
За последний месяц на медиков первоуральской СМП напали два раза Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) пациент, которому оказывали помощь в машине скорой, выпнул медика из автомобиля на обочину, ударив его ногой по лицу. Об этом рассказали в пресс-службе государственной инспекции труда.

«Несчастный случай произошел 14 сентября. Во время обслуживания вызова пациент, которому оказывалась медпомощь в салоне автомобиля СМП, совершил нападение на фельдшера, ударив медработника ногой в лицо. В результате фельдшер выпал из автомобиля на обочину дороги», — следует из сообщения. От серьезных травм медика спасло то, что автомобиль стоял на месте.

Отмечается, что похожая ситуация произошла в августе с фельдшером этой же СМП. На специалиста напал неизвестный, когда тот оказывал первую помощь пострадавшему. Как итог, медик получил сотрясение головного мозга.

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В Первоуральске (Свердловская область) пациент, которому оказывали помощь в машине скорой, выпнул медика из автомобиля на обочину, ударив его ногой по лицу. Об этом рассказали в пресс-службе государственной инспекции труда. «Несчастный случай произошел 14 сентября. Во время обслуживания вызова пациент, которому оказывалась медпомощь в салоне автомобиля СМП, совершил нападение на фельдшера, ударив медработника ногой в лицо. В результате фельдшер выпал из автомобиля на обочину дороги», — следует из сообщения. От серьезных травм медика спасло то, что автомобиль стоял на месте. Отмечается, что похожая ситуация произошла в августе с фельдшером этой же СМП. На специалиста напал неизвестный, когда тот оказывал первую помощь пострадавшему. Как итог, медик получил сотрясение головного мозга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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