ЦБ нашел способ минимизировать риски при покупке квартиры в ипотеку

Ипотечный стандарт станет обязательным для банков

23 сентября 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Основная цель документа-чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций утвердил стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. Документ уже согласован с Банком России. Он станет обязательным с 1 января 2025 года для всех банков страны. «Основная цель документа — минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках», — говорится на сайте регулятора. Документ изучило агентство «Интерфакс». Сам стандарт будет распространяться на договоры, заключенные только после 1 января 2025 года. Нововведение позволит избежать ситуаций, когда банк направляет выданные по ипотечному кредиту средства на аккредитив, а не на счет эскроу. В этом случае деньги хранятся долгое время, но не используются по назначению. Стандарт позволит запретит длительное размещение средств заемщиков и снизит их риски. Кроме того, сумму, входящую в первоначальный взнос, которая после вернется покупателю, нельзя будет учитывать. Это сделано для того, чтобы россияне оплачивали первоначальный взнос только из личных средств. Банкам запретят получать вознаграждение от застройщика за установление пониженной процентной ставки по ипотеке. Это касается тех случаев, когда растет цена недвижимого объекта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций утвердил стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. Документ уже согласован с Банком России. Он станет обязательным с 1 января 2025 года для всех банков страны. «Основная цель документа — минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках», — говорится на сайте регулятора. Документ изучило агентство «Интерфакс». Сам стандарт будет распространяться на договоры, заключенные только после 1 января 2025 года. Нововведение позволит избежать ситуаций, когда банк направляет выданные по ипотечному кредиту средства на аккредитив, а не на счет эскроу. В этом случае деньги хранятся долгое время, но не используются по назначению. Стандарт позволит запретит длительное размещение средств заемщиков и снизит их риски. Кроме того, сумму, входящую в первоначальный взнос, которая после вернется покупателю, нельзя будет учитывать. Это сделано для того, чтобы россияне оплачивали первоначальный взнос только из личных средств. Банкам запретят получать вознаграждение от застройщика за установление пониженной процентной ставки по ипотеке. Это касается тех случаев, когда растет цена недвижимого объекта.