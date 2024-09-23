В омской полиции опровергли связь с проститутошной в Екатеринбурге

Сведения о покровительстве сотрудницы омской полиции проститутке, работающей в Екатеринбурге, не соответствуют действительности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя эпизод, случившийся 17 сентября во время облавы на бордель на улице Мамина-Сибиряка, 52.
О том, что во время рейда одна из сотрудниц заведения звонила «крыше», рассказал URA.RU один из свидетелей — член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. По его словам, девушка общалась с некой Еленой Игнатенко. В полиции подтвердили, что звонок действительно был, но совсем по другому вопросу.
«Сообщаем, что информация [о возможной причастности сотрудницы к борделю] не соответствует действительности. По результатам проведенной оперативниками собственной безопасности проверки установлено, что в производстве следственной части следственного управления УМВД находится уголовное дело об организации и вовлечении в занятие проституцией. Телефонный звонок гражданке, задержанной в Екатеринбурге, был осуществлен 17 сентября с целью вызова последней для участия в следственных действиях по указанному уголовному делу», — пояснили в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.
Рассказывая о заведении, Чукреев добавил, что в нем якобы установлены скрытые камеры с микрофоном. И якобы с их помощью сотрудники салона шантажируют гостей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!