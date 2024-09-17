В центре Екатеринбурга накрыли проститутошную со связями среди силовиков. Видео

17 сентября 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Бордель находится на ул. Мамина-Сибиряка (архивное фото) Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Екатеринбурге полицейские и активисты накрыли бордель на улице Мамина-Сибиряка, 52. Во время рейда одна из проституток пыталась дозвониться до покровительницы, якобы работающей силовиком в Омске. Об этом URA.RU рассказал один из участников облавы — член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Во время мероприятия одна из проституток стала оперативно звонить своей „крыше“. Ею оказалась следователь МВД из Омска, некая Елена Игнатенко. Эту информацию мы обязательно проверим», — сказал Чукреев. Является ли названая женщина действующей сотрудницей полиции, доподлинно неизвестно. Агентство направило запрос в управление МВД России по Омску. Ответ ожидается. По его словам, в комнатах борделя установлены скрытые камеры с микрофоном. Якобы с их помощью сотрудники салона шантажируют гостей. По итогам облавы, задержаны две проститутки, им грозит административная ответственность. URA.RU обратилось за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге полицейские и активисты накрыли бордель на улице Мамина-Сибиряка, 52. Во время рейда одна из проституток пыталась дозвониться до покровительницы, якобы работающей силовиком в Омске. Об этом URA.RU рассказал один из участников облавы — член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Во время мероприятия одна из проституток стала оперативно звонить своей „крыше“. Ею оказалась следователь МВД из Омска, некая Елена Игнатенко. Эту информацию мы обязательно проверим», — сказал Чукреев. Является ли названая женщина действующей сотрудницей полиции, доподлинно неизвестно. Агентство направило запрос в управление МВД России по Омску. Ответ ожидается. По его словам, в комнатах борделя установлены скрытые камеры с микрофоном. Якобы с их помощью сотрудники салона шантажируют гостей. По итогам облавы, задержаны две проститутки, им грозит административная ответственность. URA.RU обратилось за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.