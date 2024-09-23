В Свердловской области электрика РЖД убило током

На Свердловской дистанции электроснабжения филиала РЖД 23 сентября убило током начальника района контактной сети. Об этом рассказали в пресс-службе государственной трудовой инспекции.
«При проведении работ на перегоне Решеты — Хрустальная по устранению обрыва проводов воздушной линии электропередач попал под напряжение контактной сети начальник района контактной сети. Он получил травму, не совместимую с жизнью», — следует из сообщения.
Сотрудники государственной инспекции уже выехали на место ЧП. В ходе проверки будут установлены подробные обстоятельства трагедии.
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