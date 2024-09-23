В Свердловской области электрика РЖД убило током

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Клипарт. Екатеринбург, провода, электрики, монтажники
На место ЧП выехала трудовая инспекция (архивное фото) Фото:

На Свердловской дистанции электроснабжения филиала РЖД 23 сентября убило током начальника района контактной сети. Об этом рассказали в пресс-службе государственной трудовой инспекции.

«При проведении работ на перегоне Решеты — Хрустальная по устранению обрыва проводов воздушной линии электропередач попал под напряжение контактной сети начальник района контактной сети. Он получил травму, не совместимую с жизнью», — следует из сообщения.

Сотрудники государственной инспекции уже выехали на место ЧП. В ходе проверки будут установлены подробные обстоятельства трагедии.

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На Свердловской дистанции электроснабжения филиала РЖД 23 сентября убило током начальника района контактной сети. Об этом рассказали в пресс-службе государственной трудовой инспекции. «При проведении работ на перегоне Решеты — Хрустальная по устранению обрыва проводов воздушной линии электропередач попал под напряжение контактной сети начальник района контактной сети. Он получил травму, не совместимую с жизнью», — следует из сообщения. Сотрудники государственной инспекции уже выехали на место ЧП. В ходе проверки будут установлены подробные обстоятельства трагедии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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