В Березниках работникам детских садов решили повысить зарплаты

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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, детский сад45
С 1 октября педагоги в детских садах в Березниках будут получать больше Фото:

В городе Березники Пермского края у педагогов, а также сотрудников, работающих в муниципальных дошкольных образовательных организациях с 1 октября, вырастут оклады. Это следует из проекта постановления, размещенного на официальном городском портале правовой информации.

«Установить размеры должностных окладов административно-управленческому персоналу по соответствующим профессиональным квалификационным группам», — говорится в документе на сайте ber-pravo.ru. Так, оклад заведующей детским садом увеличится на 2827 рублей — до 23 390 рублей. Оклад старшего воспитателя составит 18 597 рублей. Самые низкие должностные оклады — 6 175 рублей — у помощников воспитателей и уборщиков.

Также руководители детских садов могут рассчитывать на надбавки к должностным окладам. Их размер зависит от количества воспитанников, посещающих дошкольные образовательные организации, а также зданий и «других объектов». К примеру, заведующая детсадом, который вмещает свыше 900 воспитанников, будет получать надбавку в размере 90% от суммы оклада. В случае, если муниципальное дошкольная образовательная организация занимает четыре здания и более, размер надбавки составит 40%. Согласно информации Пермьстата, среднемесячная зарплата работников детсадов в Березниках в прошлом году составила 33,2 тысячи рублей.

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В городе Березники Пермского края у педагогов, а также сотрудников, работающих в муниципальных дошкольных образовательных организациях с 1 октября, вырастут оклады. Это следует из проекта постановления, размещенного на официальном городском портале правовой информации. «Установить размеры должностных окладов административно-управленческому персоналу по соответствующим профессиональным квалификационным группам», — говорится в документе на сайте ber-pravo.ru. Так, оклад заведующей детским садом увеличится на 2827 рублей — до 23 390 рублей. Оклад старшего воспитателя составит 18 597 рублей. Самые низкие должностные оклады — 6 175 рублей — у помощников воспитателей и уборщиков. Также руководители детских садов могут рассчитывать на надбавки к должностным окладам. Их размер зависит от количества воспитанников, посещающих дошкольные образовательные организации, а также зданий и «других объектов». К примеру, заведующая детсадом, который вмещает свыше 900 воспитанников, будет получать надбавку в размере 90% от суммы оклада. В случае, если муниципальное дошкольная образовательная организация занимает четыре здания и более, размер надбавки составит 40%. Согласно информации Пермьстата, среднемесячная зарплата работников детсадов в Березниках в прошлом году составила 33,2 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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