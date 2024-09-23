В Березниках работникам детских садов решили повысить зарплаты

23 сентября 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

С 1 октября педагоги в детских садах в Березниках будут получать больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе Березники Пермского края у педагогов, а также сотрудников, работающих в муниципальных дошкольных образовательных организациях с 1 октября, вырастут оклады. Это следует из проекта постановления, размещенного на официальном городском портале правовой информации. «Установить размеры должностных окладов административно-управленческому персоналу по соответствующим профессиональным квалификационным группам», — говорится в документе на сайте ber-pravo.ru. Так, оклад заведующей детским садом увеличится на 2827 рублей — до 23 390 рублей. Оклад старшего воспитателя составит 18 597 рублей. Самые низкие должностные оклады — 6 175 рублей — у помощников воспитателей и уборщиков. Также руководители детских садов могут рассчитывать на надбавки к должностным окладам. Их размер зависит от количества воспитанников, посещающих дошкольные образовательные организации, а также зданий и «других объектов». К примеру, заведующая детсадом, который вмещает свыше 900 воспитанников, будет получать надбавку в размере 90% от суммы оклада. В случае, если муниципальное дошкольная образовательная организация занимает четыре здания и более, размер надбавки составит 40%. Согласно информации Пермьстата, среднемесячная зарплата работников детсадов в Березниках в прошлом году составила 33,2 тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Березники Пермского края у педагогов, а также сотрудников, работающих в муниципальных дошкольных образовательных организациях с 1 октября, вырастут оклады. Это следует из проекта постановления, размещенного на официальном городском портале правовой информации. «Установить размеры должностных окладов административно-управленческому персоналу по соответствующим профессиональным квалификационным группам», — говорится в документе на сайте ber-pravo.ru. Так, оклад заведующей детским садом увеличится на 2827 рублей — до 23 390 рублей. Оклад старшего воспитателя составит 18 597 рублей. Самые низкие должностные оклады — 6 175 рублей — у помощников воспитателей и уборщиков. Также руководители детских садов могут рассчитывать на надбавки к должностным окладам. Их размер зависит от количества воспитанников, посещающих дошкольные образовательные организации, а также зданий и «других объектов». К примеру, заведующая детсадом, который вмещает свыше 900 воспитанников, будет получать надбавку в размере 90% от суммы оклада. В случае, если муниципальное дошкольная образовательная организация занимает четыре здания и более, размер надбавки составит 40%. Согласно информации Пермьстата, среднемесячная зарплата работников детсадов в Березниках в прошлом году составила 33,2 тысячи рублей.