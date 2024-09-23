Свердловский депутат сбил женщину и скрылся

В Кушве (Свердловская область) один из депутатов местной думы (URA.RU не публикует его имя до официального подтверждения информации) сбил женщину и скрылся с места аварии. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.
По его словам, ДТП произошло вечером 22 сентября на улице Строителей — возле здания администрации. «Депутат находился в состоянии алкогольного опьянения. Не оказав помощи, он скрылся с места происшествия, поэтому был объявлен в розыск», — сказал собеседник агентства.
Силовикам удалось оперативно задержать народного избранника. «Он вел себя неадекватно, размахивал удостоверением [депутата]», — заключил инсайдер. Пострадавшая сейчас находится в реанимации.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловской ГАИ. В ведомстве заявили, что выясняют информацию (комментарий ожидается). Оперативно связаться с депутатом не получилось.
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