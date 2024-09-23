Свердловский депутат сбил женщину и скрылся

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Полиция и ДПС. Тюмень, машина дпс, автомобиль дпс, мигалка, полиция, дпс, машины дпс
Силовики оперативно задержали беглеца Фото:

В Кушве (Свердловская область) один из депутатов местной думы (URA.RU не публикует его имя до официального подтверждения информации) сбил женщину и скрылся с места аварии. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, ДТП произошло вечером 22 сентября на улице Строителей — возле здания администрации. «Депутат находился в состоянии алкогольного опьянения. Не оказав помощи, он скрылся с места происшествия, поэтому был объявлен в розыск», — сказал собеседник агентства.

Силовикам удалось оперативно задержать народного избранника. «Он вел себя неадекватно, размахивал удостоверением [депутата]», — заключил инсайдер. Пострадавшая сейчас находится в реанимации.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловской ГАИ. В ведомстве заявили, что выясняют информацию (комментарий ожидается). Оперативно связаться с депутатом не получилось.

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В Кушве (Свердловская область) один из депутатов местной думы (URA.RU не публикует его имя до официального подтверждения информации) сбил женщину и скрылся с места аварии. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, ДТП произошло вечером 22 сентября на улице Строителей — возле здания администрации. «Депутат находился в состоянии алкогольного опьянения. Не оказав помощи, он скрылся с места происшествия, поэтому был объявлен в розыск», — сказал собеседник агентства. Силовикам удалось оперативно задержать народного избранника. «Он вел себя неадекватно, размахивал удостоверением [депутата]», — заключил инсайдер. Пострадавшая сейчас находится в реанимации. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловской ГАИ. В ведомстве заявили, что выясняют информацию (комментарий ожидается). Оперативно связаться с депутатом не получилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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