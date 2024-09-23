В Тюмени по новой дороге в районе Алебашево запустят автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога разгрузит улицы Дружбы и Щербакова
Дорога разгрузит улицы Дружбы и Щербакова Фото:

В Тюмени в районе Алебашево по новой четырехполосной дороге Тимофея Кармацкого запустят автобусы. Об этом сообщили в telegram-канале Минстроя России. Дорога разгрузит улицы Дружбы и Щербакова.

«Дорога по улице Тимофея Кармацкого будет четырехполосной и станет важной магистралью района, разгрузив улицы Дружбы и Щербакова, а также улучшив транспортную доступность для новых микрорайонов, включая ЖК „Айвазовский“. Планируется запуск автобусных маршрутов», — указано в сообщении.

Отмечается, что в этом году в микрорайоне введут 80 тысяч квадратных метров жилья, уже сдано 39 тысяч квадратных метров. До конца года планируют завершить строительство двух дорог длиной 7,8 км.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в районе Алебашево по новой четырехполосной дороге Тимофея Кармацкого запустят автобусы. Об этом сообщили в telegram-канале Минстроя России. Дорога разгрузит улицы Дружбы и Щербакова. «Дорога по улице Тимофея Кармацкого будет четырехполосной и станет важной магистралью района, разгрузив улицы Дружбы и Щербакова, а также улучшив транспортную доступность для новых микрорайонов, включая ЖК „Айвазовский“. Планируется запуск автобусных маршрутов», — указано в сообщении. Отмечается, что в этом году в микрорайоне введут 80 тысяч квадратных метров жилья, уже сдано 39 тысяч квадратных метров. До конца года планируют завершить строительство двух дорог длиной 7,8 км.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...