В Тюмени по новой дороге в районе Алебашево запустят автобусы

В Тюмени в районе Алебашево по новой четырехполосной дороге Тимофея Кармацкого запустят автобусы. Об этом сообщили в telegram-канале Минстроя России. Дорога разгрузит улицы Дружбы и Щербакова.
«Дорога по улице Тимофея Кармацкого будет четырехполосной и станет важной магистралью района, разгрузив улицы Дружбы и Щербакова, а также улучшив транспортную доступность для новых микрорайонов, включая ЖК „Айвазовский“. Планируется запуск автобусных маршрутов», — указано в сообщении.
Отмечается, что в этом году в микрорайоне введут 80 тысяч квадратных метров жилья, уже сдано 39 тысяч квадратных метров. До конца года планируют завершить строительство двух дорог длиной 7,8 км.
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