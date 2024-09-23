Мишустин уволил замглавы Минприроды и замглавы Минобрнауки

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Мишустин провел кадровые перестановки в правительстве, замглавы Минприроды Радченко и замглавы Минобрнауки Кирьянова уволены
Мишустин провел кадровые перестановки в правительстве, замглавы Минприроды Радченко и замглавы Минобрнауки Кирьянова уволены Фото:

Кадровые изменения произошли в двух ключевых министерствах России: Министерстве природных ресурсов и экологии и Министерстве науки и высшего образования. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении от занимаемых постов заместителя министра природных ресурсов Светланы Радченко и заместителя министра науки и высшего образования Дарьи Кирьяновой.

«Освободить Радченко Светлану Юрьевну от должности статс-секретаря — заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации по ее просьбе», — заявлено в указе об освобождении от должности Радченко, размещенном на сайте официального опубликование правовых актов. Там же размещено аналогичное распоряжение и на счет Кирьяновой. 

На освободившиеся должности уже назначены новые лица. Пост статс-секретаря — замминистра в Минприроды займет Светлана Ходнева, ранее работавшая заместителем главы Минсельхоза. В Минобрнауки новым заместителем станет Елена Грудинина, которая до этого возглавляла департамент управления имуществом в том же министерстве.

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Кадровые изменения произошли в двух ключевых министерствах России: Министерстве природных ресурсов и экологии и Министерстве науки и высшего образования. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении от занимаемых постов заместителя министра природных ресурсов Светланы Радченко и заместителя министра науки и высшего образования Дарьи Кирьяновой. «Освободить Радченко Светлану Юрьевну от должности статс-секретаря — заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации по ее просьбе», — заявлено в указе об освобождении от должности Радченко, размещенном на сайте официального опубликование правовых актов. Там же размещено аналогичное распоряжение и на счет Кирьяновой.  На освободившиеся должности уже назначены новые лица. Пост статс-секретаря — замминистра в Минприроды займет Светлана Ходнева, ранее работавшая заместителем главы Минсельхоза. В Минобрнауки новым заместителем станет Елена Грудинина, которая до этого возглавляла департамент управления имуществом в том же министерстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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