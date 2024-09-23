Мишустин уволил замглавы Минприроды и замглавы Минобрнауки

Кадровые изменения произошли в двух ключевых министерствах России: Министерстве природных ресурсов и экологии и Министерстве науки и высшего образования. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении от занимаемых постов заместителя министра природных ресурсов Светланы Радченко и заместителя министра науки и высшего образования Дарьи Кирьяновой.
«Освободить Радченко Светлану Юрьевну от должности статс-секретаря — заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации по ее просьбе», — заявлено в указе об освобождении от должности Радченко, размещенном на сайте официального опубликование правовых актов. Там же размещено аналогичное распоряжение и на счет Кирьяновой.
На освободившиеся должности уже назначены новые лица. Пост статс-секретаря — замминистра в Минприроды займет Светлана Ходнева, ранее работавшая заместителем главы Минсельхоза. В Минобрнауки новым заместителем станет Елена Грудинина, которая до этого возглавляла департамент управления имуществом в том же министерстве.
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