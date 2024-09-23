В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с автобусом, движение парализовало. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работают сотрудники ГАИ (архивное фото)
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Блюхера около торгового комплекса «Современник» вечером 23 сентября произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Помимо этого, объезжавший пробку автобус столкнулся с машиной, которую откинуло во время ДТП, сообщили очевидцы. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в ГАИ Екатеринбурга.

«„Ford Focus“ врезался в Volkswagen Polo, который откинуло на три автомобиля. После чего объезжающий пробку автобус также столкнулся с Skoda Octavia. Всего в ДТП попало шесть машин, пострадавших нет», — сообщили URA.RU очевидцы. У места ДТП появилась длинная пробка.

В пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга рассказали URA.RU, что сотрудники ГАИ работают на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

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В Екатеринбурге на улице Блюхера около торгового комплекса «Современник» вечером 23 сентября произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Помимо этого, объезжавший пробку автобус столкнулся с машиной, которую откинуло во время ДТП, сообщили очевидцы. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в ГАИ Екатеринбурга. «„Ford Focus“ врезался в Volkswagen Polo, который откинуло на три автомобиля. После чего объезжающий пробку автобус также столкнулся с Skoda Octavia. Всего в ДТП попало шесть машин, пострадавших нет», — сообщили URA.RU очевидцы. У места ДТП появилась длинная пробка. В пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга рассказали URA.RU, что сотрудники ГАИ работают на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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