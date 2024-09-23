Бастрыкин требует разобраться с ремонтом аварийного дома в Челябинской области

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о нарушении жилищных прав жителей Троицка (Челябинской области). Управляющая компания, не имеющая нужных специалистов, провела в аварийном доме некачественный ремонт, сообщают в пресс-службе СКР.
«Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав собственников многоквартирного дома в Челябинской области. По словам граждан, управляющая компания, не имеющая специалистов для выполнения ремонта и содержания жилых помещений дома, требует оплаты услуг, которые фактически не предоставляет», — сообщает пресс-служба СКР в telegram-канале.
Сам дом в городе Троицке находится в аварийном состоянии. Власти не принимают мер для устранения ситуации. В региональном СУ СКР проводится доследственная проверка по статье 159 УК РФ (»Мошенничество»). Бастрыкин поручил руководителю челябинского следственного комитета Алексею Колбасину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, добавили в пресс-службе ведомства.
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