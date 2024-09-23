23 сентября 2024

В центре Челябинска продают заброшенное здание за 210 млн рублей. Скрин

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Исторические здания центра города. Челябинск, город челябинск, улица кирова 147, улица карла маркса 109, особняк мещанина ахметова
Объект находится в историческом центре Челябинска и строился к саммитам (архивное фото) Фото:

В историческом центре Челябинска по улице Труда на продажу выставлено заброшенное двухэтажное здание с панорамными окнами. Стоимость объекта составляет 210 миллионов рублей, указано в объявлении.

«Продается здание [площадью] 2 187 кв. м. по улице Труда, 79 [за] 210 000 000 рублей. Нежилое, отдельно стоящее здание свободного назначения. Электричество, вода заведены, газ в 2025 году», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Здание возможно использование под офисы или ресторан.

Двухэтажное здание в историческом центре с панорамными окнами, по документам, сдано в эксплуатацию еще в 2020 году. Но собственник не намерен его использовать в таком виде, писал ранее сайт «74.ру» со ссылкой на слова директора компании-застройщика Алексея Гулунова.

По проекту здание должно было быть 12-этажным. Его начали строить в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Площадь планировалась 8 600 квадратных метров. Строительство объекта обошлось в 120 миллионов рублей, говорится в тексте статьи.

Здание планировалось высотой в 12-ть этажей
Здание планировалось высотой в 12-ть этажей

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В историческом центре Челябинска по улице Труда на продажу выставлено заброшенное двухэтажное здание с панорамными окнами. Стоимость объекта составляет 210 миллионов рублей, указано в объявлении. «Продается здание [площадью] 2 187 кв. м. по улице Труда, 79 [за] 210 000 000 рублей. Нежилое, отдельно стоящее здание свободного назначения. Электричество, вода заведены, газ в 2025 году», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Здание возможно использование под офисы или ресторан. Двухэтажное здание в историческом центре с панорамными окнами, по документам, сдано в эксплуатацию еще в 2020 году. Но собственник не намерен его использовать в таком виде, писал ранее сайт «74.ру» со ссылкой на слова директора компании-застройщика Алексея Гулунова. По проекту здание должно было быть 12-этажным. Его начали строить в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Площадь планировалась 8 600 квадратных метров. Строительство объекта обошлось в 120 миллионов рублей, говорится в тексте статьи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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