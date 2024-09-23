В центре Челябинска продают заброшенное здание за 210 млн рублей. Скрин

24 сентября 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Объект находится в историческом центре Челябинска и строился к саммитам (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В историческом центре Челябинска по улице Труда на продажу выставлено заброшенное двухэтажное здание с панорамными окнами. Стоимость объекта составляет 210 миллионов рублей, указано в объявлении. «Продается здание [площадью] 2 187 кв. м. по улице Труда, 79 [за] 210 000 000 рублей. Нежилое, отдельно стоящее здание свободного назначения. Электричество, вода заведены, газ в 2025 году», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Здание возможно использование под офисы или ресторан. Двухэтажное здание в историческом центре с панорамными окнами, по документам, сдано в эксплуатацию еще в 2020 году. Но собственник не намерен его использовать в таком виде, писал ранее сайт «74.ру» со ссылкой на слова директора компании-застройщика Алексея Гулунова. По проекту здание должно было быть 12-этажным. Его начали строить в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Площадь планировалась 8 600 квадратных метров. Строительство объекта обошлось в 120 миллионов рублей, говорится в тексте статьи. Здание планировалось высотой в 12-ть этажей Скрин с сайта объявлений «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В историческом центре Челябинска по улице Труда на продажу выставлено заброшенное двухэтажное здание с панорамными окнами. Стоимость объекта составляет 210 миллионов рублей, указано в объявлении. «Продается здание [площадью] 2 187 кв. м. по улице Труда, 79 [за] 210 000 000 рублей. Нежилое, отдельно стоящее здание свободного назначения. Электричество, вода заведены, газ в 2025 году», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Здание возможно использование под офисы или ресторан. Двухэтажное здание в историческом центре с панорамными окнами, по документам, сдано в эксплуатацию еще в 2020 году. Но собственник не намерен его использовать в таком виде, писал ранее сайт «74.ру» со ссылкой на слова директора компании-застройщика Алексея Гулунова. По проекту здание должно было быть 12-этажным. Его начали строить в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Площадь планировалась 8 600 квадратных метров. Строительство объекта обошлось в 120 миллионов рублей, говорится в тексте статьи.