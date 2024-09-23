23 сентября 2024

Турналог в Свердловской области составит не меньше 100 рублей в сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Такая сумма была выбрана, так как налоговый кодекс предусматривает повышение ставки турналога
Такая сумма была выбрана, так как налоговый кодекс предусматривает повышение ставки турналога Фото:

Минимальная сумма туристического налога в Свердловской области составит не менее 100 рублей в сутки. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Об этом сообщили в управлении информационной политики законодательного собрания региона.

«Минимальная планка, которая предусмотрена — не менее 100 рублей в сутки, она достаточно завышена, потому что сегодня есть практика, когда 30-50 рублей в сутки за проживание одного человека средства размещения взимают», — рассказала председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова.

Она подчеркнула, что такая сумма была выбрана, так как налоговый кодекс предусматривает повышение ставки туристического налога. В первый год ставка может подняться на один процент, во второй — на два процента. Максимальная сумма налога — пять процентов от стоимости проживания.

В августе Российский союз туриндустрии предложил убрать минимальную планку турналога в 100 рублей, передает телеканал 360. Представители организации уточнили, что нижняя установленная граница может превышать верхнюю, создавая нагрузку на предпринимателей.

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Минимальная сумма туристического налога в Свердловской области составит не менее 100 рублей в сутки. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Об этом сообщили в управлении информационной политики законодательного собрания региона. «Минимальная планка, которая предусмотрена — не менее 100 рублей в сутки, она достаточно завышена, потому что сегодня есть практика, когда 30-50 рублей в сутки за проживание одного человека средства размещения взимают», — рассказала председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова. Она подчеркнула, что такая сумма была выбрана, так как налоговый кодекс предусматривает повышение ставки туристического налога. В первый год ставка может подняться на один процент, во второй — на два процента. Максимальная сумма налога — пять процентов от стоимости проживания. В августе Российский союз туриндустрии предложил убрать минимальную планку турналога в 100 рублей, передает телеканал 360. Представители организации уточнили, что нижняя установленная граница может превышать верхнюю, создавая нагрузку на предпринимателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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