Зеленский: ближайшие месяцы станут решающими для Украины

24 сентября 2024 в 00:50 Размер текста - 17 +

Украина должна самостоятельно определить, каким будет результат боевых действий, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул критическую важность ближайших месяцев для определения исхода военного конфликта. Об этом он заявил на церемонии вручения награды Американской академии достижений. По его словам, Украина должна самостоятельно определить, каким будет результат боевых действий. «У нас остается мало времени, чтобы определить, каким будет итог боевых действий, но это должна сделать Украина», — заявил Зеленский, пишет РБК. Президент также анонсировал представление «плана победы» Украины властям США, который был впервые объявлен в сентябре. План Владимира Зеленского включает пять пунктов, среди которых гарантии безопасности, запрос на современное оружие для Киева, международная финансовая помощь и продолжение операций ВСУ, пишет RT. Пятый пункт пока не раскрыт. Реализация первых четырех пунктов запланирована на октябрь—декабрь, последний пункт планируется воплотить после завершения конфликта. Зеленский также упомянул работу над планом переговоров с Россией, в который уже включены три пункта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул критическую важность ближайших месяцев для определения исхода военного конфликта. Об этом он заявил на церемонии вручения награды Американской академии достижений. По его словам, Украина должна самостоятельно определить, каким будет результат боевых действий. «У нас остается мало времени, чтобы определить, каким будет итог боевых действий, но это должна сделать Украина», — заявил Зеленский, пишет РБК. Президент также анонсировал представление «плана победы» Украины властям США, который был впервые объявлен в сентябре. План Владимира Зеленского включает пять пунктов, среди которых гарантии безопасности, запрос на современное оружие для Киева, международная финансовая помощь и продолжение операций ВСУ, пишет RT. Пятый пункт пока не раскрыт. Реализация первых четырех пунктов запланирована на октябрь—декабрь, последний пункт планируется воплотить после завершения конфликта. Зеленский также упомянул работу над планом переговоров с Россией, в который уже включены три пункта.