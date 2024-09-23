Предлагаемые зарплаты в Челябинске за год выросли на 16%

24 сентября 2024 в 01:20 Размер текста - 17 +

Для привлечения кандидатов, работодатели продолжают повышать зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средние предлагаемые зарплаты в Челябинске в первом полугодие 2024 года увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 59 891 рубль в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «В первом полугодии 2024 года средние зарплатные предложения в вакансиях, опубликованных на „Авито Работе“ в Челябинской области, увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата в Челябинске достигла 59 891 рубля в месяц при полной занятости», — уточнили в пресс-службе сервиса. Спрос на сотрудников вырос на 40%. Рынок труда сегодня — это рынок соискателей. Уровень безработицы находится на минимальных значениях. Для привлечения кандидатов, работодатели продолжают повышать зарплаты, но рост становится более умеренным, отмечают в сервисе. Еще один тренд современного рынка занятости — быстрое трудоустройство. 62% жителей Челябинска трудоустраиваются в течение одного месяца, из них 26% — в течение двух недель, показало исследование, проведенное «Авито Работой». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средние предлагаемые зарплаты в Челябинске в первом полугодие 2024 года увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 59 891 рубль в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «В первом полугодии 2024 года средние зарплатные предложения в вакансиях, опубликованных на „Авито Работе“ в Челябинской области, увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата в Челябинске достигла 59 891 рубля в месяц при полной занятости», — уточнили в пресс-службе сервиса. Спрос на сотрудников вырос на 40%. Рынок труда сегодня — это рынок соискателей. Уровень безработицы находится на минимальных значениях. Для привлечения кандидатов, работодатели продолжают повышать зарплаты, но рост становится более умеренным, отмечают в сервисе. Еще один тренд современного рынка занятости — быстрое трудоустройство. 62% жителей Челябинска трудоустраиваются в течение одного месяца, из них 26% — в течение двух недель, показало исследование, проведенное «Авито Работой».