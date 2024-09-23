23 сентября 2024

Предлагаемые зарплаты в Челябинске за год выросли на 16%

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Для привлечения кандидатов, работодатели продолжают повышать зарплаты Фото:

Средние предлагаемые зарплаты в Челябинске в первом полугодие 2024 года увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 59 891 рубль в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

«В первом полугодии 2024 года средние зарплатные предложения в вакансиях, опубликованных на „Авито Работе“ в Челябинской области, увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата в Челябинске достигла 59 891 рубля в месяц при полной занятости», — уточнили в пресс-службе сервиса.

Спрос на сотрудников вырос на 40%. Рынок труда сегодня — это рынок соискателей. Уровень безработицы находится на минимальных значениях. Для привлечения кандидатов, работодатели продолжают повышать зарплаты, но рост становится более умеренным, отмечают в сервисе.

Еще один тренд современного рынка занятости — быстрое трудоустройство. 62% жителей Челябинска трудоустраиваются в течение одного месяца, из них 26% — в течение двух недель, показало исследование, проведенное «Авито Работой».

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Средние предлагаемые зарплаты в Челябинске в первом полугодие 2024 года увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 59 891 рубль в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «В первом полугодии 2024 года средние зарплатные предложения в вакансиях, опубликованных на „Авито Работе“ в Челябинской области, увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата в Челябинске достигла 59 891 рубля в месяц при полной занятости», — уточнили в пресс-службе сервиса. Спрос на сотрудников вырос на 40%. Рынок труда сегодня — это рынок соискателей. Уровень безработицы находится на минимальных значениях. Для привлечения кандидатов, работодатели продолжают повышать зарплаты, но рост становится более умеренным, отмечают в сервисе. Еще один тренд современного рынка занятости — быстрое трудоустройство. 62% жителей Челябинска трудоустраиваются в течение одного месяца, из них 26% — в течение двух недель, показало исследование, проведенное «Авито Работой».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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