Челябинский школьник выдумал историю про маньяка, чтобы поиграть у друга

Первоклассник в Чебаркуле (Челябинская область) придумал историю про якобы укравшего его маньяка в красной жилетке и с усами, чтобы после школы поиграть у друга. Историю о подозрительном мужчине, который подкараулил ребенка у школы, в соцсети рассказала мама мальчика. Полиция Чебаркуля незамедлительно организовала проверку.
«У кого дети ходят одни, будьте осторожны. Мой сын, первоклассник, после школы только пришел домой спустя час. Ему идти домой три минуты из седьмой школы. Около калитки его подхватил за руку какой-то мужик и повел за собой. Красная жилетка, черные штаны, усы, борода, полноватый», — написала перепуганная мама школьника в группе «Типичный Чебаркуль» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина якобы увел ребенка до железной дороги и даже пригрозил убить, если тот расскажет что-то родителям. Спас мальчика проходивший мимо другой мужчина, когда ребенок закричал.
В отделе полиции «Чебаркульский» незамедлительно организовали проверку по публикации в соцсети. Отсмотрели камеры видеонаблюдения, ребенка привезли на место ЧП. «Сначала рассказывал и показывал, потом начал путаться и в итоге признался, что все придумал», — сообщила пресс-служба отдела полиции в официальной группе в соцсети.
Мальчик после школы играл в гостях у одноклассника, но побоялся маме признаться в этом. Сотрудники полиции призывают родителей формировать доверительные отношения со своими детьми. «Также воздержаться от публикации непроверенных сведений, вызывающий широкий общественный резонанс!» — добавили в отделе полиции «Чебаркульский».
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