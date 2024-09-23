Гросси: МАГАТЭ готово направить специалистов на Курскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово направить своих специалистов на Курскую АЭС в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Если что-то случится, мы направим туда людей для оценки ситуации», — сообщил Гросси РИА Новости на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Гросси также отметил, что во время его недавнего визита на Курскую АЭС были замечены «следы теплового воздействия» на станцию.
Генеральный директор МАГАТЭ выразил надежду на то, что подобные инциденты больше не произойдут. Он подчеркнул, что агентство остается «начеку» для обеспечения безопасности атомных объектов.
В августе Гросси заявил, что видел следы атак дронов во время визита на Курскую АЭС, напоминает RT. Ситуация на АЭС вызвала сильное беспокойство у главы МАГАТЭ, передает телеканал 360. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение.
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