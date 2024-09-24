РИАН: в Курской области дрон ВСУ убил замдиректора интерната

Замдиректора Суджанского психоневрологического интерната села Черкасская Конопелька (Курская область) погиб от взрыва сброшенной с беспилотника взрывчатки. Об этом военным следователям на допросе сообщила эвакуированная сотрудница учреждения.
«У нас шестого (августа — прим. URA.RU) погиб замдиректора интерната. От дрона. Там расстояние, может, 300-400 метров от учреждения до трассы, где произошло это. Сказали, было две машины. Коля к одной машине пошел, а Юрий Петрович (замдиректора — прим. URA.RU) пошел к другой. И вот там его и накрыло», — слова женщины приводит РИА Новости. По ее данным, перед нападением всех постояльцев из дома-интерната уже вывезли, в здании оставалась только администрация.
Формирования ВСУ утром 6 августа вторглись на территорию Курской области. Продвижение боевиков вглубь региона остановили ВС РФ. К 23 сентября противник потерял более 16,4 тысячи военных и 127 танков, пояснили в Минобороны РФ. По словам президент России Владимира Путина, киевский режим предпринял провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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