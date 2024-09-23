23 сентября 2024

В ХМАО ученые отправят в музей уникальный торфяной монолит

Ученые из ХМАО, Санкт-Петербурга и Томска отправят в музей уникальный торфяник
© Служба новостей «URA.RU»
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Уникальный монолит после исследований отправят в ханты-мансийский "Музей Природы и Человека" (Архивное фото)
Уникальный монолит после исследований отправят в ханты-мансийский "Музей Природы и Человека" (Архивное фото) Фото:

Группа ученых из ХМАО, Санкт — Петербурга и Томска отправят в Ханты-Мансийский «Музей Природы и Человека» уникальный для российской практики монолит из торфяника. Его высота составляет около 3,5 метров, сообщает депкультуры Югры.

«Специалисты из Ханты-Мансийска, Санкт-Петербурга и Томска изучали торфяник в Ханты-Мансийском районе, рядом с поселком Бобровский. После того как ученые проведут исследования, уникальный монолит из торфа высотой около 3,5 метра станет экспонатом Музея Природы и Человека в Ханты-Мансийске», — рассказали в telegram-канале окружного департамента культуры.

Уникальность данного объекта заключается в том, что он наиболее полно отражает длившийся более 12 тысяч лет период формирования болот в Западной Сибири. С его помощью ученые смогут больше узнать о заселении Сибири людьми, вымирании мамонтов и других эволюционных процессах проходящих тысячелетия назад.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО откроется филиал крупнейшего российского музея. Символический камень на месте строительства филиала Государственного Русского музея заложили в Когалыме. 

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Группа ученых из ХМАО, Санкт — Петербурга и Томска отправят в Ханты-Мансийский «Музей Природы и Человека» уникальный для российской практики монолит из торфяника. Его высота составляет около 3,5 метров, сообщает депкультуры Югры. «Специалисты из Ханты-Мансийска, Санкт-Петербурга и Томска изучали торфяник в Ханты-Мансийском районе, рядом с поселком Бобровский. После того как ученые проведут исследования, уникальный монолит из торфа высотой около 3,5 метра станет экспонатом Музея Природы и Человека в Ханты-Мансийске», — рассказали в telegram-канале окружного департамента культуры. Уникальность данного объекта заключается в том, что он наиболее полно отражает длившийся более 12 тысяч лет период формирования болот в Западной Сибири. С его помощью ученые смогут больше узнать о заселении Сибири людьми, вымирании мамонтов и других эволюционных процессах проходящих тысячелетия назад. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО откроется филиал крупнейшего российского музея. Символический камень на месте строительства филиала Государственного Русского музея заложили в Когалыме. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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