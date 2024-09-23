В ХМАО ученые отправят в музей уникальный торфяной монолит

Группа ученых из ХМАО, Санкт — Петербурга и Томска отправят в Ханты-Мансийский «Музей Природы и Человека» уникальный для российской практики монолит из торфяника. Его высота составляет около 3,5 метров, сообщает депкультуры Югры.
«Специалисты из Ханты-Мансийска, Санкт-Петербурга и Томска изучали торфяник в Ханты-Мансийском районе, рядом с поселком Бобровский. После того как ученые проведут исследования, уникальный монолит из торфа высотой около 3,5 метра станет экспонатом Музея Природы и Человека в Ханты-Мансийске», — рассказали в telegram-канале окружного департамента культуры.
Уникальность данного объекта заключается в том, что он наиболее полно отражает длившийся более 12 тысяч лет период формирования болот в Западной Сибири. С его помощью ученые смогут больше узнать о заселении Сибири людьми, вымирании мамонтов и других эволюционных процессах проходящих тысячелетия назад.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО откроется филиал крупнейшего российского музея. Символический камень на месте строительства филиала Государственного Русского музея заложили в Когалыме.
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